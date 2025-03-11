Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Nunung Masih Menjadi Tulang Punggung Keluarga

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |15:02 WIB
JAKARTA - Komedian Nunung kembali berbagi kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Meski usianya tak lagi muda dan masih harus menjalani pengobatan, ia tetap menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Kondisi finansial yang sulit tak membuatnya berhenti bekerja demi menafkahi banyak orang yang bergantung padanya.

"Saya bukan hanya hidup dengan suami, tapi ada banyak keluarga yang harus saya tanggung. Saya ini tulang punggung keluarga. Adik-adik saya belum bekerja, mereka punya anak tujuh. Memang ada istrinya yang bekerja, tapi kan adik saya laki-laki," ujar Nunung dalam podcast Deddy Corbuzier, dikutip Selasa (11/3/2025).

Selama puluhan tahun sejak bergabung dengan Srimulat, Nunung terus berjuang demi keluarganya. Bahkan, rekan-rekannya di Srimulat kerap mengingatkan dirinya agar tidak terlalu memanjakan keluarganya. Mereka bukan bermaksud melarang, hanya merasa iba karena Nunung harus menanggung begitu banyak beban.

"Saat saya masih muda, saya sering diingatkan teman-teman di Srimulat. Dari remaja sampai sekarang, mereka tahu saya adalah tulang punggung keluarga. Mereka bilang, ‘kami tidak melarang kamu membantu keluarga, apalagi itu amanah ayah, tapi jangan terus-menerus memberi umpan’," kenangnya.

Mendengar cerita ini, Deddy Corbuzier pun tak bisa menyembunyikan keheranannya dan bertanya mengapa Nunung masih harus memenuhi kebutuhan keluarganya.

Nunung mengaku sudah mencoba berbagai cara agar keluarganya bisa mandiri, tetapi kenyataan berkata lain. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga pada akhirnya, ia tetap menjadi sandaran utama dalam keluarga.

"Saya sudah coba, Mas. Banyak saran yang saya terima. Saya kasih kail, tapi nggak ada yang berhasil. Akhirnya, ya sudah. Sampai sekarang, hidup saya cuma untuk keluarga," ungkapnya.

Di masa kejayaannya, ketika wajahnya hampir setiap hari menghiasi layar televisi dan job berdatangan tanpa henti, Nunung memastikan keluarganya mendapat kehidupan yang layak. Ia percaya bahwa rezeki yang diterimanya adalah amanah dari Tuhan untuk membantu keluarganya.

"Dulu, hidup saya seperti dikejar uang. Saya terlena. Saya beli tas, mobil, dan keluarga juga saya fasilitasi. Ada ART, mobil, AC, mereka bangun tidur, baju sudah bersih. Saya pikir, ya mungkin ini rezeki dari Allah untuk saya bagikan ke keluarga," lanjutnya.

 

