Biodata dan Agama Nunung, Pelawak Senior yang Alami Krisis Ekonomi

JAKARTA - Biodata dan agama Nunung akan diulas dalam artikel ini. Pemilik nama asli Tri Retno Prayudati ini diketahui merupakan komedian senior yang berasal dari grup lawak senior Srimulat.

Nunung lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 5 April 1963. Dia menganut agama Islam dan usianya genap 61 tahun. Nunung merupakan ketiga dari tujuh bersaudara pasangan Pranowo dan Juwarti.

Di industri hiburan, nama Nunung melejit usai tampil di serial Si Doel Anak Sekolahan dan berperan sebagai 'Nunung' di tahun 1994.

Sementara itu, tak diketahui pasti kapan Nunung bergabung dengan grup lawak Srimulat. Meski demikian, komedian senior ini menjadi satu dari sekian banyak anggota Srimulat yang namanya masih eksis hingga saat ini. Tentunya hal ini dipicu dari beberapa raihan bergengsi di industri hiburan.

Biodata dan Agama Nunung, Pelawak Senior yang Alami Krisis Ekonomi

Pada 1999, Nunung sempat meraih penghargaan sebagai Bintang Komedi Wanita terfavorit di ajang Panasonic Awards. Dia juga sempat memiliki lima buah single yang dirilis pada 1998 hingga 2014.

Selain dikenal sebagai komedian dan artis peran, Nunung juga memiliki bakat di dunia presenting. Dia bahkan sempat tampil di acara sahur, hingga talkshow.

Perlahan tapi pasti, kiprahnya mulai merambah ke layar lebar mulai dari Wakil Rakyat, Finding Srimulat, Rumput Tetangga hingga Srimulat: Hidup Memang Komedi. Termasuk menjadi narasumber cerita dari film Srimulat: Hil yang Mustahal - Babak Pertama yang rilis di 2022.

Soal percintaan, Nunung tak menemukan jalan semulus kariernya sebagai artis papan atas. Dia tercatat sudah pernah menikah empat kali. Pernikahan pertamanya dengan Daniel Setyadi pada 1980 dan bercerai pada 1995. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai tiga anak.

Setelahnya, Nunung sempat menikah dengan Rochani Widodo dan Wiki Husein namun bercerai saat pernikahan mereka baru seumur jagung. Namun di Agustus 2012, Nunung pun memantapkan hati untuk menikah dengan manajernya sendiri, July Jan Sambiran alias Iyan Sambiran dan pernikahan keduanya pun langgeng hingga saat ini.

Namun, rumah tangga Nunung dan Iyan pun tak luput dari cobaan. Pada Juli 2019, Nunung sempat ditahan karena kasus narkoba jenis sabu di kediamannya kawasan Tebet. Hal itu yang membuat keduanya banyak menghabiskan uang untuk keperluan pemeriksaan dan rehabilitasi.

Setelah bebas, cobaan pun kembali datang. Nunung divonis mengidap kanker payudara stadium awal. Dia harus menjalani operasi, kemoterapi, hingga konsultasi rutin yang juga membutuhkan banyak biaya.

Nunung dan Iyan akhirnya sepakat menjual seluruh asetnya di Jakarta. Dia memilih tinggal di kos-kosan, sementara anak dan cucunya pindah ke Solo.