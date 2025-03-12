Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Subarkah Hadisarjana Tutup Usia, Syahnaz Haque Ikut Berduka 

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |07:08 WIB
Subarkah Hadisarjana Tutup Usia, Syahnaz Haque Ikut Berduka 
Subarkah Hadisarjana Tutup Usia, Syahnaz Haque Ikut Berduka (Foto: ist)
JAKARTA - Syahnaz Haque ikut berduka atas meninggalnya Subarkah Hadisarjana pada 11 Maret 2025. Ucapan belasungkawa itu disampaikan Syahnaz melalui akun Instagramnya. 

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, allahummaghfirlahu warhamhu wa ‘afihi wa’fu anhu. Selamat jalan Ayah Subarkah Hadisarjana @subarkah5 tercinta," tulis Syahnas Haque.

Banyak kenangan yang dirasakan Syahnaz selama mengenal almarhum Subarkah. Bahkan, dia masih mengingat momen ketika diterima menjadi anak magang sebagai penata rias pementasan Teater Koma dan berguru dengan Barkah.

Subarkah Hadisarjana Tutup Usia, Syahnaz Haque Ikut Berduka
Subarkah Hadisarjana Tutup Usia, Syahnaz Haque Ikut Berduka

Postingan itu juga memuat video singkat ketika Syahnaz dan almarhum tengah merias wajah salah satu pemain teater wanita sebelum pentas. 

