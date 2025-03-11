Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Pilu Nunung, Cuma Punya Uang Rp100 Ribu di ATM

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |10:12 WIB
Kisah Pilu Nunung, Cuma Punya Uang Rp100 Ribu di ATM
Kisah Pilu Nunung, Cuma Punya Uang Rp100 Ribu di ATM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nunung mengungkapkan kondisi keuangannya yang tengah mengalami kesulitan. Dalam sebuah wawancara dengan Deddy Corbuzier, ia mengaku pernah hanya memiliki saldo Rp100 ribu di rekeningnya.

Di tengah perjuangannya menjalani pengobatan, Nunung masih harus menjadi tulang punggung keluarga. Setiap bulan, ia menghadapi beban finansial yang cukup berat, termasuk membayar cicilan sertifikat rumah yang digadaikan ke bank serta BPKB mobil yang dijadikan jaminan.

"Beberapa bulan ini di rekening saya cuma ada Rp100 ribu. Sering banget. Karena setiap bulan saya harus bayar cicilan ke bank, bayar sertifikat rumah, bayar BPKB mobil. Harus bayar semuanya," ungkap Nunung dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (11/3/2025).

Kisah Pilu Nunung, Cuma Punya Uang Rp100 Ribu di ATM
Kisah Pilu Nunung, Cuma Punya Uang Rp100 Ribu di ATM

Sebagian besar penghasilan yang diperolehnya langsung dialokasikan untuk membayar cicilan. Nunung mengaku tidak ingin kehilangan satu-satunya rumah yang masih ia miliki di Solo.

"Itu yang saya utamakan, bayar sertifikat rumah dan BPKB mobil ke bank. Saya nggak mau kehilangan rumah, tinggal satu-satunya," lanjutnya.

Setiap bulan, Nunung harus mengeluarkan Rp22,3 juta untuk membayar cicilan rumah dan mobil. Rinciannya, Rp15,3 juta untuk rumah dan Rp7 juta untuk mobil. Belum lagi biaya lainnya seperti listrik dan kebutuhan sehari-hari.

"Rumah tinggal satu di Solo, itu pun sertifikatnya ada di bank. Saya harus bayar Rp15,3 juta per bulan. BPKB mobil juga di bank, cicilannya Rp7 juta per bulan. Saya masih harus bayar listrik, sementara rumah pakai AC semua," ujar pelawak berusia 61 tahun itu.

Saat ini, Nunung masih mengandalkan penghasilan dari tampil sebagai bintang tamu di berbagai program televisi. Namun, pembayaran honornya tidak selalu langsung cair. Ia bahkan sering kali harus menunggu hingga dua atau tiga bulan setelah tampil.

"Saya ini cuma bisa menunggu. Kadang-kadang ada job sebagai bintang tamu, tapi honornya baru turun dua atau tiga bulan kemudian. Kadang-kadang malah kosong sama sekali," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173148/nunung-foi7_large.jpg
Nunung Ungkap Hikmah usai Divonis Idap Kanker Payudara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125460/nunung-uCft_large.jpg
5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi, Tawarkan Rumah hingga Biayai Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124777/nunung-CE3g_large.jpg
Nunung Bersyukur Tak Lagi Perlu Biayai Keluarga Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124692/nunung_srimulat-dyVC_large.jpg
Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123849/nunung_srimulat-EiuO_large.jpg
Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123180/nunung_srimulat-mQ1j_large.jpg
Nunung Srimulat Ikhlas Jual Aset demi Biaya Hidup: Saya Nggak Mau Jadi Penipu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement