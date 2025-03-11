Kisah Pilu Nunung, Cuma Punya Uang Rp100 Ribu di ATM

JAKARTA - Nunung mengungkapkan kondisi keuangannya yang tengah mengalami kesulitan. Dalam sebuah wawancara dengan Deddy Corbuzier, ia mengaku pernah hanya memiliki saldo Rp100 ribu di rekeningnya.

Di tengah perjuangannya menjalani pengobatan, Nunung masih harus menjadi tulang punggung keluarga. Setiap bulan, ia menghadapi beban finansial yang cukup berat, termasuk membayar cicilan sertifikat rumah yang digadaikan ke bank serta BPKB mobil yang dijadikan jaminan.

"Beberapa bulan ini di rekening saya cuma ada Rp100 ribu. Sering banget. Karena setiap bulan saya harus bayar cicilan ke bank, bayar sertifikat rumah, bayar BPKB mobil. Harus bayar semuanya," ungkap Nunung dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (11/3/2025).

Sebagian besar penghasilan yang diperolehnya langsung dialokasikan untuk membayar cicilan. Nunung mengaku tidak ingin kehilangan satu-satunya rumah yang masih ia miliki di Solo.

"Itu yang saya utamakan, bayar sertifikat rumah dan BPKB mobil ke bank. Saya nggak mau kehilangan rumah, tinggal satu-satunya," lanjutnya.

Setiap bulan, Nunung harus mengeluarkan Rp22,3 juta untuk membayar cicilan rumah dan mobil. Rinciannya, Rp15,3 juta untuk rumah dan Rp7 juta untuk mobil. Belum lagi biaya lainnya seperti listrik dan kebutuhan sehari-hari.

"Rumah tinggal satu di Solo, itu pun sertifikatnya ada di bank. Saya harus bayar Rp15,3 juta per bulan. BPKB mobil juga di bank, cicilannya Rp7 juta per bulan. Saya masih harus bayar listrik, sementara rumah pakai AC semua," ujar pelawak berusia 61 tahun itu.

Saat ini, Nunung masih mengandalkan penghasilan dari tampil sebagai bintang tamu di berbagai program televisi. Namun, pembayaran honornya tidak selalu langsung cair. Ia bahkan sering kali harus menunggu hingga dua atau tiga bulan setelah tampil.

"Saya ini cuma bisa menunggu. Kadang-kadang ada job sebagai bintang tamu, tapi honornya baru turun dua atau tiga bulan kemudian. Kadang-kadang malah kosong sama sekali," jelasnya.