HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Haru, Deddy Corbuzier Siap Bayar Biaya Operasi Kedua Nunung Srimulat

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |05:14 WIB
Bikin Haru, Deddy Corbuzier Siap Bayar Biaya Operasi Kedua Nunung Srimulat
Bikin Haru, Deddy Corbuzier Siap Bayar Biaya Operasi Kedua Nunung Srimulat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pelawak Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Srimulat, kembali menjadi sorotan setelah mendapat bantuan dana operasi dari Deddy Corbuzier. Dalam podcast Close The Door, Nunung bahkan mengungkap perlakuan keluarganya yang dinilai acuh selama ia mengidap kanker.

Kepada Deddy Corbuzier, Nunung mengaku tengah mengalami masa krisis lantaran sepi job mulai sepi setelah sakit. Bahkan, Nunung hanya berharap bisa diajak syuting walau cuma menjadi bintang tamu di program televisi swasta. 

"Kadang-kadang kan saya hanya menunggu panggilan jadi bintang tamu, itu juga 3 bulan 2 baru turun  (honornya), kadang-kadang kosong sama sekali, beberapa bulan ini di rekening saya cumabada Rp100 ribu," ujar Nunung dikutip Selasa (11/3/2025).

Bikin Haru, Deddy Corbuzier Siap Bayar Biaya Operasi Kedua Nunung Srimulat
Bikin Haru, Deddy Corbuzier Siap Bayar Biaya Operasi Kedua Nunung Srimulat

"Karena saya setiap bulan kan harus bayar di bank, harus bayar sertifikat, BPKB, cuma tambal sulam aja," tambahnya.

Di sisi lain, Nunung masih bersyukur kerap uluran tangan dari berbagai pihak termasuk TV swasta lewat program acaranya.

Diakuinya, honor syuting yang tak seberapa itu digunakan untuk membeli obat hingga operasi kedua kanker payudarah yang dideritanya. 

"Sampai aku bilang ke TV, 'tolong dong undang aku jadi bintang tamu, supaya aku bisa beli obat' sampai aku jujur," bebernya. 

Deddy Corbuzier pun semakin penasaran dengan peran keluarga besar Nunung selama sang pelawak sakit. 

Akan tetapi, dia dibuat syok dengan pengakuan Nunung soal sikap mereka yang dinilai acuh. 

"Saya mau cerita akan operasi lagi udah segan sama teman-teman," kata Nunung. 

Sederet pengakuan Nunung pun membuat susana podcast makin haru. Deddy Corbuzier sendiri sampai tak kuat menahan tangis mendengar cerita Nunung hingga akhirnya tergerak untuk memberikan dana bantuan operasi kepada sang pelawak senilai Rp36 juta.

"Mami nunung izin, saya bantu ya operasinya," tutur Deddy Corbuzier.

 

