JAKARTA - Nunung Srimulat menceritakan kondisi terkininya yang tengah kesulitan ekonomi usai sepi job dan jatuh sakit. Dia bahkan mengaku uang di ATM-nya sempat hanya tersisa Rp100 ribu.
Nunung mengaku sudah mengalami krisis sejak tiga tahun lalu tepatnya setelah tersandung kasus narkoba dan imbas pandemi Covid-19.
Kondisi tersebut pun membuatnya harus menjual seluruh aset yang ada di Jakarta. Saat ini, Nunung dan sang suami, Iyan Sambiran, tinggal di kos-kosan Jakarta.
"Kadang-kadang kan saya hanya menunggu panggilan jadi bintang tamu, itu juga 3 bulan 2 baru turun (honornya)," kata Nunung dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (11/3/2025).
Pemilik nama Tri Retno Prayudati tersebut bahkan mengaku pernah tak punya pemasukan ketika jeda syuting. Belakangan ini, uang yang ia miliki hanya tersisa Rp100 ribu di ATM.
"Kadang-kadang kosong sama sekali, beberapa bulan ini di rekening saya cuma ada Rp100 ribu," bebernya.