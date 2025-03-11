Uang di ATM Tersisa Rp100 Ribu, Nunung: Tolong Undang Aku Buat Beli Obat

Uang di ATM Tersisa Rp100 Ribu, Nunung: Tolong Undang Aku Buat Beli Obat (Foto: IG Nunung)

JAKARTA - Nunung Srimulat menceritakan kondisi terkininya yang tengah kesulitan ekonomi usai sepi job dan jatuh sakit. Dia bahkan mengaku uang di ATM-nya sempat hanya tersisa Rp100 ribu.

Nunung mengaku sudah mengalami krisis sejak tiga tahun lalu tepatnya setelah tersandung kasus narkoba dan imbas pandemi Covid-19.

Kondisi tersebut pun membuatnya harus menjual seluruh aset yang ada di Jakarta. Saat ini, Nunung dan sang suami, Iyan Sambiran, tinggal di kos-kosan Jakarta.

Kisah Pilu Nunung, Cuma Punya Uang Rp100 Ribu di ATM

"Kadang-kadang kan saya hanya menunggu panggilan jadi bintang tamu, itu juga 3 bulan 2 baru turun (honornya)," kata Nunung dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (11/3/2025).

Pemilik nama Tri Retno Prayudati tersebut bahkan mengaku pernah tak punya pemasukan ketika jeda syuting. Belakangan ini, uang yang ia miliki hanya tersisa Rp100 ribu di ATM.

"Kadang-kadang kosong sama sekali, beberapa bulan ini di rekening saya cuma ada Rp100 ribu," bebernya.