HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Uang di ATM Tersisa Rp100 Ribu, Nunung: Tolong Undang Aku Buat Beli Obat

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |11:31 WIB
Uang di ATM Tersisa Rp100 Ribu, Nunung: Tolong Undang Aku Buat Beli Obat
Uang di ATM Tersisa Rp100 Ribu, Nunung: Tolong Undang Aku Buat Beli Obat (Foto: IG Nunung)
A
A
A

JAKARTA - Nunung Srimulat menceritakan kondisi terkininya yang tengah kesulitan ekonomi usai sepi job dan jatuh sakit. Dia bahkan mengaku uang di ATM-nya sempat hanya tersisa Rp100 ribu. 

Nunung mengaku sudah mengalami krisis sejak tiga tahun lalu tepatnya setelah tersandung kasus narkoba dan imbas pandemi Covid-19. 

Kondisi tersebut pun membuatnya harus menjual seluruh aset yang ada di Jakarta. Saat ini, Nunung dan sang suami, Iyan Sambiran, tinggal di kos-kosan Jakarta. 

Kisah Pilu Nunung, Cuma Punya Uang Rp100 Ribu di ATM
Kisah Pilu Nunung, Cuma Punya Uang Rp100 Ribu di ATM

"Kadang-kadang kan saya hanya menunggu panggilan jadi bintang tamu, itu juga 3 bulan 2 baru turun (honornya)," kata Nunung dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (11/3/2025). 

Pemilik nama Tri Retno Prayudati tersebut bahkan mengaku pernah tak punya pemasukan ketika jeda syuting. Belakangan ini, uang yang ia miliki hanya tersisa Rp100 ribu di ATM. 

"Kadang-kadang kosong sama sekali, beberapa bulan ini di rekening saya cuma ada Rp100 ribu," bebernya. 

Halaman:
1 2
