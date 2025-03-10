Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Bakal Hadirkan Dua Versi Berbeda

Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Bakal Hadirkan Dua Versi Berbeda (Foto: Okezone)

JAKARTA - Film horor Pabrik Gula garapan MD Pictures siap tayang di Amerika Serikat pada 27 Maret 2025. Film yang dibintangi Arbani Yasiz, Erika Carlina, dan sejumlah aktor lainnya ini akan dirilis dalam dua versi berbeda.

Produser film Pabrik Gula, Manoj Punjabi, mengungkapkan bahwa film ini akan menggelar gala premiere di Los Angeles pada tanggal yang sama.

"Kami akan merilis Pabrik Gula di Amerika Serikat, dengan gala premiere di LA pada 27 Maret," ujar Manoj Punjabi dalam konferensi pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pabrik Gula akan hadir dalam dua versi yang ditujukan untuk kelompok usia berbeda. Versi pertama, Jam Kuning, ditujukan untuk penonton berusia 17 tahun ke atas, sementara versi kedua, Jam Merah, memiliki klasifikasi 21+ dan akan menampilkan lebih banyak elemen yang tidak ada di versi sebelumnya.

"Versi Jam Merah berdurasi satu menit lebih panjang dari Jam Kuning. Meski tetap Pabrik Gula, ada beberapa elemen tambahan yang membuat storytelling-nya lebih jelas dan lengkap," jelas Manoj.

Sebagai bagian dari strategi pemasaran, versi Jam Merah atau Pabrik Gula Uncut akan tayang pada malam hari, yakni pukul 20.00 WIB di beberapa bioskop tertentu, sementara versi Jam Kuning memiliki jadwal tayang yang lebih fleksibel.

Pabrik Gula mengisahkan sekelompok buruh musiman yang bekerja di sebuah pabrik gula, termasuk Endah, Fadhil, Dwi, Hendra, Wati, Ningsih, dan Franky. Setiap tahunnya, pabrik ini merekrut pekerja dari desa sekitar untuk membantu proses penggilingan tebu selama musim panen.

Awalnya, semua berjalan normal hingga suatu malam Endah terbangun dan mengikuti sosok misterius yang berkeliaran di sekitar pabrik. Sejak saat itu, para buruh mulai mengalami teror mengerikan yang semakin menjadi-jadi.