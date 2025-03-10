Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Bakal Hadirkan Dua Versi Berbeda

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |05:22 WIB
Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Bakal Hadirkan Dua Versi Berbeda
Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Bakal Hadirkan Dua Versi Berbeda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Film horor Pabrik Gula garapan MD Pictures siap tayang di Amerika Serikat pada 27 Maret 2025. Film yang dibintangi Arbani Yasiz, Erika Carlina, dan sejumlah aktor lainnya ini akan dirilis dalam dua versi berbeda.

Produser film Pabrik Gula, Manoj Punjabi, mengungkapkan bahwa film ini akan menggelar gala premiere di Los Angeles pada tanggal yang sama.

"Kami akan merilis Pabrik Gula di Amerika Serikat, dengan gala premiere di LA pada 27 Maret," ujar Manoj Punjabi dalam konferensi pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pabrik Gula akan hadir dalam dua versi yang ditujukan untuk kelompok usia berbeda. Versi pertama, Jam Kuning, ditujukan untuk penonton berusia 17 tahun ke atas, sementara versi kedua, Jam Merah, memiliki klasifikasi 21+ dan akan menampilkan lebih banyak elemen yang tidak ada di versi sebelumnya.

Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Bakal Hadirkan Dua Versi Berbeda
Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Bakal Hadirkan Dua Versi Berbeda

"Versi Jam Merah berdurasi satu menit lebih panjang dari Jam Kuning. Meski tetap Pabrik Gula, ada beberapa elemen tambahan yang membuat storytelling-nya lebih jelas dan lengkap," jelas Manoj.

Sebagai bagian dari strategi pemasaran, versi Jam Merah atau Pabrik Gula Uncut akan tayang pada malam hari, yakni pukul 20.00 WIB di beberapa bioskop tertentu, sementara versi Jam Kuning memiliki jadwal tayang yang lebih fleksibel.

Pabrik Gula mengisahkan sekelompok buruh musiman yang bekerja di sebuah pabrik gula, termasuk Endah, Fadhil, Dwi, Hendra, Wati, Ningsih, dan Franky. Setiap tahunnya, pabrik ini merekrut pekerja dari desa sekitar untuk membantu proses penggilingan tebu selama musim panen.

Awalnya, semua berjalan normal hingga suatu malam Endah terbangun dan mengikuti sosok misterius yang berkeliaran di sekitar pabrik. Sejak saat itu, para buruh mulai mengalami teror mengerikan yang semakin menjadi-jadi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement