Langkah Shakirra Vier Terhenti di Top 9 Indonesian Idol Season XIII, Maria Simorangkir Jadi Inspirasinya

JAKARTA - Shakirra Vier yang menempati posisi Top 9 di Indonesian Idol Season XIII, tak lantas berhenti melangkah meski mimpinya menjadi the Next Indonesian Idol harus terhenti. Sebaliknya, dia semakin termotivasi untuk terus berkarya dan meniti karier di industri musik Tanah Air.

Dalam perjalanannya, Shakirra Vier memiliki sosok panutan yang menginspirasi langkahnya hingga berani mencoba peruntungan di ajang Indonesian Idol. Figur tersebut adalah Maria Simorangkir, juara Indonesian Idol Season 9.

Menurut Shakirra Vier, Maria Simorangkir memiliki kualitas vokal luar biasa yang membawanya menjadi juara di usia yang masih sangat muda, 16 tahun. Usia yang sama dengan Shakirra Vier saat ini. Hal itu semakin memacunya untuk terus berkembang dan mengejar impian di dunia musik.

"Role model aku tuh Kak Maria Simorangkir. Waktu Indonesian Idol Season 9, dia juara satu saat di umur aku. Jadi, aku bener-bener terinspirasi," ucap Shakirra Vier kepada Okezone.com di kantor Star Media Nusantara (SMN), Kebon Jeruk, Jakarta, ditulis Senin (10/3/2025).

Shakirra Vier sangat mengagumi Maria Simorangkir yang mampu bersaing dengan rekan-rekan seperjuangannya, meskipun beberapa di antaranya berusia jauh lebih senior darinya.

"Keren banget di umur dia yang segitu, dia bisa jadi juara satu. Itu menurutku keren banget," ucapnya.