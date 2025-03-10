Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Langkah Shakirra Vier Terhenti di Top 9 Indonesian Idol Season XIII, Maria Simorangkir Jadi Inspirasinya

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |16:41 WIB
Langkah Shakirra Vier Terhenti di Top 9 Indonesian Idol Season XIII, Maria Simorangkir Jadi Inspirasinya
Langkah Shakirra Vier terhenti di Top 9 Indonesian Idol Season XIII, Maria Simorangkir jadi inspirasinya. (Foto: SMN)
A
A
A

JAKARTA - Shakirra Vier yang menempati posisi Top 9 di Indonesian Idol Season XIII, tak lantas berhenti melangkah meski mimpinya menjadi the Next Indonesian Idol harus terhenti. Sebaliknya, dia semakin termotivasi untuk terus berkarya dan meniti karier di industri musik Tanah Air.

Dalam perjalanannya, Shakirra Vier memiliki sosok panutan yang menginspirasi langkahnya hingga berani mencoba peruntungan di ajang Indonesian Idol. Figur tersebut adalah Maria Simorangkir, juara Indonesian Idol Season 9.

Menurut Shakirra Vier, Maria Simorangkir memiliki kualitas vokal luar biasa yang membawanya menjadi juara di usia yang masih sangat muda, 16 tahun. Usia yang sama dengan Shakirra Vier saat ini. Hal itu semakin memacunya untuk terus berkembang dan mengejar impian di dunia musik.

"Role model aku tuh Kak Maria Simorangkir. Waktu Indonesian Idol Season 9, dia juara satu saat di umur aku. Jadi, aku bener-bener terinspirasi," ucap Shakirra Vier kepada Okezone.com di kantor Star Media Nusantara (SMN), Kebon Jeruk, Jakarta, ditulis Senin (10/3/2025).

Shakirra Vier sangat mengagumi Maria Simorangkir yang mampu bersaing dengan rekan-rekan seperjuangannya, meskipun beberapa di antaranya berusia jauh lebih senior darinya.

"Keren banget di umur dia yang segitu, dia bisa jadi juara satu. Itu menurutku keren banget," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189780//indonesian_idol-4X6i_large.JPG
Daftar 13 Juri Baru Audisi Indonesian Idol Season 14, Ada Raisa-Vincent Rompies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3186991//drunuca-5Uck_large.JPG
Ubah Penampilan, Nuca Kini Tampil Berkumis dan Berjenggot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186471//axelo-xkz1_large.jpeg
Axelo Resmi Debut Lewat Single Amit-Amit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/205/3185640//nuca-K9Au_large.JPG
Akan Rilis Album Perdana, Nuca Dapatkan Dukungan Dari Teman-Teman Indonesian Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/205/3182845//kenriz-0hZI_large.jpg
Kenriz Siapkan Single Baru, Berharap Bisa Rilis Lagu Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180127//rcti_original-B8ch_large.JPG
Obrolan Seru yang Lagi Viral Semua Dibahas di RCTI+ Originals: KOPI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement