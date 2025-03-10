Persaingan Top 8 Indonesian Idol Season XIII Semakin Seru dengan Tema Idol And The Beat

Persaingan Top 8 Indonesian Idol Season XIII Semakin Seru dengan Tema Idol And The Beat. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Spektakuler Show 6 Indonesian Idol Season XIII yang berlangsung pada 3 Maret 2025 menampilkan sembilan peserta terbaik yang bersaing untuk melanjutkan langkah mereka di ajang pencarian bakat bergengsi ini.

Masing-masing peserta berusaha memberikan penampilan terbaik mereka untuk memukau para juri dan pemirsa. Dengan tema 'Idolanya para Idola', para finalis menunjukkan seluruh kemampuannya dalam bernyanyi.

Rara Sudirman membawakan lagu Reflection dari Christina Aguilera yang berhasil mendapatkan empat standing ovation dari para juri. Vokal merdu dengan penguasaan panggung yang baik, membuat Rara melaju ke babak selanjutnya.

Indonesian Idol Season XIII Live di RCTI, malam ini! (Foto: MNC Media)

Begitu pula dengan Angie Carvalho yang membawakan lagu Tak Selalu Memiliki dari Lyodra. Dengan kualitas dan teknik yang memukau, ia sukses membuat kelima juri terpukau dan memberikan standing ovation-nya.

Namun sayangnya, ia harus masuk ke bottom three, karena kurangnya perolehan voting dari penonton. Seperti halnya Rara dan Angie, Shakirra Vier berhasil mendapatkan tiga standing ovation dari para juri, berkat lagu Mengapa dari Rony Parulian yang dibawakannya.

Walaupun ia berhasil menampilkan yang terbaik, sayang langkahnya harus terhenti kali ini. Perolehan vote yang kurang membuat ia harus dieliminasi minggu lalu.

Persaingan akan semakin ketat dengan penampilan yang semakin spektakuler di Top 8 dengan tema 'Idol and The Beat'. Panggung Spektakuler Show 7 akan menampilkan kolaborasi Top 8 dengan Eka Gustiwana.