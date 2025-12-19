Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode Perdana: Banyak Wajah Baru di Indonesian Idol Season XIV!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |10:30 WIB
Episode Perdana: Banyak Wajah Baru di Indonesian Idol Season XIV!
Episode Perdana: Banyak Wajah Baru di Indonesian Idol Season XIV! (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Episode perdana Indonesian Idol Season XIV akhirnya tayang di RCTI. Episode perdana ajang pencarian bakat musik terbesar di Tanah Air itu langsung menyuguhkan atmosfer penuh antusiasme. 

Para peserta datang dengan latar belakang, cerita, dan warna musik yang beragam. Dari suara lembut yang menyentuh, karakter vokal unik, hingga penampilan penuh energi, panggung audisi menjadi saksi awal lahirnya bintang-bintang baru Indonesian Idol.

Tak hanya itu, Indonesian Idol Season XIV kembali menghadirkan Judika, Maia Estianty, BCL, dan Rossa sebagai juri. Jajaran juri juga akan dimeriahkan oleh Raisa, David Bayu, Marcello Tahitoe, Armand Maulana, Bebi Romeo, Sal Priadi, Vincent Rompies, Soleh Solihun, hingga Reza Arap.

Para juri ini akan menyaring para peserta yang telah melewati audisi di Solo, Palembang, Banjarmasin, Semarang, Kupang, Malang, Makassar, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan Jakarta.

Episode perdana menjadi pembuka perjalanan panjang yang penuh kejutan, harapan, dan persaingan ketat. Siapa saja yang akan melangkah lebih jauh? Siapa yang akan mencuri perhatian sejak audisi pertama?

