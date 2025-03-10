Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Meriahkan Indonesian Idol Season XIII, Jackson Wang: Tak Sabar Membuat Kenangan Bersama

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |09:38 WIB
Meriahkan Indonesian Idol Season XIII, Jackson Wang: Tak Sabar Membuat Kenangan Bersama
Jackson Wang Tak Sabar Guncang Panggung Indonesian Idol XIII (Foto: IG Indonesian Idol)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII akan semakin meriah dengan kehadiran musisi internasional Jackson Wang. Penyanyi asal Hong Kong ini dijadwalkan tampil di babak Spektakuler Show 7 pada 10 Maret 2025 mendatang, bersama musisi berbakat Indonesia, Eka Gustiwana.

Dalam penampilannya nanti, delapan peserta yang masih bertahan di kompetisi akan berkolaborasi dengan Eka Gustiwana dalam balutan musik EDM yang energik. Sementara itu, Jackson Wang siap menghibur dengan aksi panggungnya yang selalu memukau. Apakah para peserta Top 8 juga akan berduet dengan Jackson Wang? Jawabannya akan segera terungkap di malam spektakuler nanti.

Jackson Wang Siap Guncang Panggung Indonesian Idol XII
Meriahkan Indonesian Idol Season XIII, Jackson Wang: Tak Sabar Membuat Kenangan Bersama

Kabar mengenai kehadiran Jackson Wang di panggung Indonesian Idol XIII pertama kali diumumkan melalui akun Instagram resmi Indonesian Idol. Dalam sebuah video, Jackson Wang secara langsung menyapa para penggemarnya di Indonesia dan mengungkapkan rasa antusiasnya untuk tampil di ajang pencarian bakat ini.

"Halo Indonesian Idol, ini Jackson Wang. Aku sudah lama mengikuti program ini, tapi sekarang aku ingin melihatnya secara langsung. Aku juga akan melakukan kolaborasi spesial di Indonesian Idol," ujar Jackson Wang dalam videonya.

Lebih lanjut, ia mengaku tidak sabar untuk menciptakan kenangan berharga di atas panggung bersama para kontestan dan penonton setia Indonesian Idol.

Halaman:
1 2
