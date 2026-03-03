Advertisement
HOT GOSSIP

Rizky Billar Akui Lesti Kejora Kebobolan Hamil Anak Ketiga saat Liburan di Inggris

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |18:02 WIB
Rizky Billar Akui Lesti Kejora Kebobolan Hamil Anak Ketiga saat Liburan di Inggris
Rizky Billar dan Lesti Kejora
JAKARTA - Aktor Rizky Billar akhirnya mengungkap cerita unik di balik kehamilan ketiga Lesti Kejora. Siapa sangka, kehamilan tersebut terjadi tanpa perencanaan saat mereka sedang berlibur ke Inggris. 

Billar menjelaskan bahwa ia dan sang istri sebenarnya tak berniat untuk menambah momongan. Lesti bahkan sudah menggunakan alat kontrasepsi (KB) jenis IUD. 

Namun, Lesti terpaksa menunda pemasangan ulang IUD karena kendala waktu sebelum keberangkatan. 

"Jadinya itu saat kita mau berangkat ke Liverpool, di mana istri saya harusnya pasang IUD lagi karena ada permasalahan sama KB sebelumnya," ucap Rizky Billar di Pondok Labu, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Karena jadwal yang padat, Billar dan Lesti memutuskan untuk menunda prosedur medis tersebut hingga pulang ke Tanah Air. Rencana mereka pun tak sejalan dengan takdir Tuhan 

