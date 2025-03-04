Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 18: Pertemuan Tak Terduga Kasih dan Nurmala

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 18, Jannah menolak pergi les karena merasa lelah. Namun, Andra yang datang berusaha menenangkannya dan akhirnya mengantarnya les.

Saat berada di mobil, Jannah tanpa sengaja menemukan gelang milik Andra—gelang yang ternyata adalah pemberian Nurmala. Sekilas, Andra pun kembali teringat pada sosok Nurmala.

Sementara itu, Nurmala mulai kembali aktif di dunia malam. Kali ini, ia memanfaatkan jejaring sosial untuk menawarkan jasanya. Namun, kehadirannya justru membuat rekan-rekannya kesal karena dianggap merebut pelanggan mereka.

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 18: Pertemuan Tak Terduga Kasih dan Nurmala

Salah satu LC yang merasa dirugikan menghasut tamu Nurmala agar tidak memakai jasanya dengan alasan ia adalah mantan napi. Akibatnya, tamu tersebut terprovokasi dan menolak membayar Nurmala, membuatnya semakin kesal.