Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 18: Pertemuan Tak Terduga Kasih dan Nurmala

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |13:37 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 18: Pertemuan Tak Terduga Kasih dan Nurmala
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 18: Pertemuan Tak Terduga Kasih dan Nurmala (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 18, Jannah menolak pergi les karena merasa lelah. Namun, Andra yang datang berusaha menenangkannya dan akhirnya mengantarnya les. 

Saat berada di mobil, Jannah tanpa sengaja menemukan gelang milik Andra—gelang yang ternyata adalah pemberian Nurmala. Sekilas, Andra pun kembali teringat pada sosok Nurmala.

Sementara itu, Nurmala mulai kembali aktif di dunia malam. Kali ini, ia memanfaatkan jejaring sosial untuk menawarkan jasanya. Namun, kehadirannya justru membuat rekan-rekannya kesal karena dianggap merebut pelanggan mereka. 

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 18: Pertemuan Tak Terduga Kasih dan Nurmala
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 18: Pertemuan Tak Terduga Kasih dan Nurmala

Salah satu LC yang merasa dirugikan menghasut tamu Nurmala agar tidak memakai jasanya dengan alasan ia adalah mantan napi. Akibatnya, tamu tersebut terprovokasi dan menolak membayar Nurmala, membuatnya semakin kesal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement