Isa Zega Tampil Percaya Diri dengan Sandal Dior di Sidang Pencemaran Nama Baik

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |20:05 WIB
Isa Zega Tampil Percaya Diri dengan Sandal Dior di Sidang Pencemaran Nama Baik
Isa Zega Tampil Percaya Diri dengan Sandal Dior di Sidang Pencemaran Nama Baik. (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Selebgram Isa Zega terlihat begitu ceria saat menghadiri sidang kedua kasus pencemaran nama baik yang menjadikannya terdakwa di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur, pada Selasa (4/3/2025)

Isa datang dalam balutan kemeja putih, celana panjang hitam, dan rompi oranye. Dengan rambut ekor kuda, dia tampak mengumbar senyum ketika memasuki Ruang Garuda, Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. 

Adapun materi sidang hari ini (4/3/2025) seputar pembacaan eksepsi atau pembelaan terdakwa. Sebelum sidang dimulai, Isa Zega terlihat mengganti sandal hijau yang dipakainya dengan high heels hitam merk Christian Dior. 

Sandal mewah tersebut terlihat masih baru karena masih terbungkus rapi di dalam kardus. “Oh ini (sandal Dior). Saya memang sudah terbiasa pakai ini setiap hari. Jadi saya tetap semangat sidang di bulan puasa,” ungkapnya.

Persidangan yang dipimpin Ayun Kristiyanto selaku Ketua Majelis Hakim itu dimulai pada 4 Maret 2025, pukul 12.22 WIB. Dalam sidang yang berlangsung selama 45 menit itu, tim kuasa hukum sang selebgram tampak membacakan eksepsi.

Isa Zega
Isa Zega Tampil Percaya Diri dengan Sandal Dior di Sidang Pencemaran Nama Baik. (Foto: Okezone/Avirista Midaada)

Isa Zega mengaku, menyerahkan sepenuhnya eksepsi atau nota pembelaan kepada tim kuasa hukumnya. Rasa percaya itu didasarkannya pada kemampuan tim kuasa hukumnya membebaskan dirinya dari jerat hukum saat dilaporkan Nikita Mirzani.

“Menurut saya, eksepsinya bagus ya. Karena memang begitulah faktanya. Soal eksepsi pokoknya saya serahkan sepenuhnya kepada pengacara. Kalau saya, bawa badan saja,” ungkap sang selebgram.

 

