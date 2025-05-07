Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isa Zega Tantang Shandy Purnamasari Sumpah Pocong

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |13:27 WIB
Isa Zega Tantang Shandy Purnamasari Sumpah Pocong
Isa Zega Tantang Shandy Purnamasari Sumpah Pocong (Foto: Okezone)
A
A
A

MALANG – Selebgram Isa Zega membuat kejutan dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (6/5/2025). Saat membacakan pledoi atau pembelaan atas tuntutan lima tahun penjara dari jaksa, Isa membawa dan mengangkat Alquran sebagai bentuk sumpah dirinya tidak bersalah.

Tak hanya itu, Isa bahkan menyatakan siap menjalani sumpah pocong demi membuktikan bahwa ia tidak pernah memeras Shandy Purnamasari, istri dari pengusaha Gilang Widya Pramana yang menjadi pelapor dalam kasus ini.

"Saya dituduh melakukan pemerasan, tapi dalam persidangan tidak ada bukti soal pemindahan uang, tidak ada ancaman, bahkan saksi Shandy Purnamasari sendiri mengakui itu," ujar Isa usai persidangan.

Isa Zega Tantang Shandy Purnamasari Sumpah Pocong
Isa Zega Tantang Shandy Purnamasari Sumpah Pocong

Dengan lantang, Isa menegaskan siap membuktikan kesaksiannya lewat sumpah agama, bahkan sumpah adat jika diperlukan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137589/shandy_purnamasari-oFHK_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,5 Tahun Penjara, Shandy Purnamasari Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137570/isa_zega-brKx_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,6 Tahun Penjara Atas Kasus UU ITE Bos Skincare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135091/isa_zega-MmZx_large.jpg
Isa Zega Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/33/3133365/isa_zega-Zxbu_large.jpg
Sidang Isa Zega, Roy Suryo Hadir sebagai Saksi Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126158/shandy_purnamasari-l0iB_large.jpg
Shandy Purnamasari Rugi Belasan Miliar Akibat Unggahan Isa Zega di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125781/shandy_purnamasari_akui_dapat_ancaman_dari_isa_zega-5NhJ_large.jpg
Shandy Purnamasari Akui Dapat Ancaman dari Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement