8 Kontroversi Nikita Mirzani, Penjarakan Isa Zega hingga Cekcok dengan Elza Syarief

JAKARTA - Kontroversi Nikita Mirzani menjadi sorotan warganet ketika sang aktris kembali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman dan pemerasan, pada 3 Maret 2025.

Dengan begitu, ini merupakan kali kedua bagi ibu tiga anak tersebut, mangkir dari pemeriksaan setelah ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka, pada 20 Februari 2025.

Kala itu, Niki menjadikan kesibukan pekerjaan sebagai alasan absen dari pemeriksaan. Lewat kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, aktris Comic 8 itu meminta agar pemeriksaan ditunda menjadi 3 Maret 2024.

Namun setelah hari yang ditetapkan, Nikita Mirzani masih tak terlihat hadir di Polda Metro Jaya. Lewat Instagram, dia mengabarkan, sedang tidak enak badan hingga membuatnya harus diinfus.

Sayang, tak ada penjelasan resmi dari pihak kepolisian maupun kuasa hukum sang aktris terkait alasannya mangkir pemeriksaan. Namun, kasus pemerasan ini bukanlah kontroversi pertama dalam karier sang aktris.

Berikut 8 kontroversi Nikita Mirzani yang membuatnya kerap dijuluki artis kontroversial.

1.Aniaya 2 Perempuan

Nikita Mirzani pernah dipolisikan Olivia dan Beverlie Sandie atas tuduhan penganiayaan, pada 2012. Kala itu, kedua belah pihak sempat terlibat adu mulut hingga berujung kekerasan di sebuah bar. Pada 2014, pengadilan memutus Niki bersalah dan memvonisnya 5 bulan penjara.

2.Penggerebekan di Hotel

Kontroversi Nikita Mirzani berikutnya terjadi pada 2015. Kala itu, sang aktris diamankan Bareskrim Polri dalam operasi penyamaran di Hotel Kempinski bersama dua muncikari dan seorang model. Namun, Niki membantah terlibat prostitusi online dan mengklaim keberadaannya di hotel itu sebagai jebakan.

3.Berseteru dengan Alm. Julia Perez

Niki kembali terlibat masalah baru pada 2016. Kali ini, dia dituding memukul asisten almarhumah Julia Perez, Lucky. Tak terima dengan tuduhan tersebut, Niki pun melaporkan Julia Perez atas dugaan pencemaran nama baik. Namun akhirnya, permasalahan tersebut berujung damai dan Niki mencabut laporan polisinya.

4.Rebutan Hak Asuh dengan Mantan Suami

Kontroversi Nikita Mirzani berikutnya adalah berseteru dengan mantan suami keduanya, Sajad Ukra. Pada 2018, pria asal Singapura itu melaporkan Niki atas dugaan diskriminasi terhadap anak yang membuatnya menuntut hak asuh anak atas anak laki-laki Niki. Tak terima dijadikan tersangka, Niki pun melaporkan balik mantan suaminya dengan dugaan penelantaran anak.

5.Aniaya Mantan Suami

Kontroversi Nikita Mirzani berikutnya adalah kasus penganiayaan. Pada Juli 2019, dia dilaporkan Dipo Latief karena melemparkan asbak plastik ke arah temannya yang kemudian ditangkis sang mantan suami. Akibat kasus itu, Pengadilan Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara untuk Nikita Mirzani, pada Juli 2020.