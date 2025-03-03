Sinopsis Film Anora, Karya Terbaik Oscar 2025

JAKARTA – Film Anora, karya sutradara Sean Baker, sukses meraih sejumlah penghargaan di ajang Oscar 2025. Film ini memenangkan Lima kategori, termasuk Film Terbaik dan Sutradara Terbaik.

Dalam ajang Academy Awards ke-95, yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Anora juga membawa pulang penghargaan Aktris Terbaik untuk Mikey Madison serta Naskah Orisinal Terbaik. Sebelumnya, film ini juga meraih penghargaan di berbagai ajang bergengsi lainnya, seperti Film Independent Spirit Awards, Critics’ Choice Awards, dan Palme d’Or di Festival Film Cannes 2024.

Sinopsis Film Anora

Anora adalah film bergenre drama komedi romantis yang mengisahkan perjalanan hidup seorang wanita muda bernama Ani (diperankan oleh Mikey Madison). Ani adalah seorang penari telanjang asal Brooklyn yang menjalani hidup sederhana hingga bertemu dengan seorang pria bernama Ivan “Vanya” Zakharov (Mark Eydelshteyn).

Vanya adalah putra seorang oligarki Rusia, dan hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas profesional berkembang menjadi kisah cinta mendalam. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk menikah secara impulsif di Las Vegas.

Namun, pernikahan ini memicu kemarahan keluarga Vanya, terutama ibunya, Galina, yang sangat berpengaruh dan suka mengatur. Ia mengirim orang kepercayaannya, Toros, untuk mencari Ani dan membatalkan pernikahan tersebut.