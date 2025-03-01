Sinetron Romansa Kampung Dangdut Tayang Perdana, Lesti Kejora dan Rizky Billar Gelar Syukuran

JAKARTA - Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar menggelar acara syukuran untuk menyambut penayangan perdana sinetron Romansa Kampung Dangdut yang dijadwalkan tayang pada hari pertama Ramadhan. Acara syukuran ini berlangsung di kawasan Cibubur pada Jumat, 28 Februari 2025, dan dihadiri oleh seluruh pemain serta tim produksi.

Dalam sambutannya, Lesti Kejora mengungkapkan rasa bahagianya bisa menjadi bagian dari sinetron ini. Ia berharap kehadirannya di drama terbaru RCTI ini bisa memberikan hiburan serta dampak positif bagi masyarakat.

"Senang banget bisa bergabung di sinetron ini dengan berbagai macam karakter yang menarik dan pengembangan cerita yang lebih luas. Harapan kita semua, hasil akhirnya nanti bisa menghibur pemirsa, memberikan pesan positif, dan membawa keberhasilan bagi semua yang terlibat," ujar Lesti.

Senada dengan Lesti, Rizky Billar juga menyampaikan rasa syukurnya bisa terlibat dalam proyek ini. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada RCTI atas kesempatan yang diberikan serta berharap sinetron ini membawa berkah, apalagi penayangannya bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.

"Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Rasanya luar biasa bisa terlibat dalam proyek ini, apalagi bertemu kembali dengan teman-teman lama dan juga berkenalan dengan pemain baru yang luar biasa. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan menjalani proses ini dengan hati yang tulus," ujar Rizky Billar.

Sinetron Romansa Kampung Dangdut akan tayang perdana pada Sabtu, 1 Maret 2025, di RCTI. Drama ini mengangkat kisah cinta, konflik keluarga, serta tradisi dangdut yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Cinada, Jawa Barat.

Kisahnya bermula dari Lilis Sambada, seorang pedangdut legendaris yang menjadikan dangdut sebagai budaya turun-temurun di desa tersebut. Bahkan, makamnya membawa berkah bagi sang juru kunci, Ki Odet.

Selain itu, ada Enjang, pemilik bisnis hiburan dangdut bernama OM Mantera (Orkes Melayu IdaMan Terbaik Rakyat). Dahulu, Enjang pernah menikahi pedangdut cantik Itjeu Kemayu, tetapi Itjeu meninggalkannya demi pria kaya.

Kepergian Itjeu meninggalkan luka mendalam bagi Enjang, yang akhirnya membesarkan putri mereka, Galuh Kejora, dengan penuh kasih sayang. Ia bahkan berusaha menjauhkan Galuh dari dunia dangdut agar putrinya memiliki kehidupan yang lebih baik.

Namun, tanpa diketahui Enjang, Galuh memiliki bakat luar biasa dalam bernyanyi. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, ia sering menunjukkan kebolehannya di depan sahabatnya, Gugum dan Gina. Diam-diam, Galuh juga ikut serta dalam latihan menyanyi di OM Mantera, yang justru mengingatkan Enjang pada kenangan lamanya di dunia dangdut.