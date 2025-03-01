Sinopsis Film Crouching Tiger Hidden Dragon, Perebutan Pedang legendaris

Sinopsis film Crouching Tiger, Hidden Dragon akan dibahas dalam artikel kali ini. Crouching Tiger, Hidden Dragon adalah film seni bela diri asal Tiongkok yang dirilis pada tahun 2000.

Film ini disutradarai oleh Ang Lee dan naskahnya ditulis oleh Wang Hui-ling, James Schamus, dan Tsai Kuo-jung. Dibintangi oleh Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, dan Chang Chen, film ini diadaptasi dari novel klasik Tiongkok dengan judul yang sama karya Wang Dulu, yang pertama kali diterbitkan secara berseri antara tahun 1941 dan 1942.

Film ini berlatar di Tiongkok pada abad ke-19, mengikuti kisah dua pendekar hebat, Li Mu Bai (Chow Yun-fat) dan Yu Shu Lien (Michelle Yeoh), yang harus menghadapi tantangan terbesar mereka ketika pedang legendaris Green Destiny dicuri oleh pencuri misterius bernama Jen Yu (Zhang Ziyi).

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 98% berdasarkan 168 ulasan, dengan peringkat rata-rata 8,6/10.

Di era Dinasti Qing, Li Mu Bai adalah seorang pendekar pedang terkenal dari aliran Wudang, sementara temannya, Yu Shu Lien, adalah seorang pendekar wanita yang memimpin perusahaan keamanan swasta. Keduanya telah lama memiliki perasaan satu sama lain, tetapi karena Shu Lien pernah bertunangan dengan Meng Sizhao, sahabat Mu Bai yang telah meninggal, mereka memilih untuk menahan perasaan demi menghormati kenangan tersebut.

Mu Bai memutuskan untuk pensiun dari dunia persilatan dan meminta Shu Lien untuk menyerahkan pedang legendarisnya, Green Destiny, kepada Sir Te di Beijing. Sementara itu, Shu Lien bertemu dengan Yu Jiaolong (lebih dikenal sebagai Jen), putri Gubernur Yu, yang akan segera menikah.

Suatu malam, seorang pencuri bertopeng menyelinap ke kediaman Sir Te dan mencuri Green Destiny. Shu Lien dan pelayan Sir Te, Master Bo, melacak jejak pencurian itu hingga ke kediaman Gubernur Yu, tempat Jade Fox, seorang pendekar wanita licik, telah menyamar sebagai pengasuh Jen selama bertahun-tahun.

Tak lama setelahnya, Mu Bai tiba di Beijing dan membahas kasus pencurian ini dengan Shu Lien. Master Bo juga bertemu dengan Inspektur Tsai, seorang detektif dari daerah yang datang ke Beijing untuk memburu Jade Fox. Pada malam harinya, Jade Fox menantang mereka dalam duel sengit. Mereka hampir kalah hingga Mu Bai muncul dan mengalahkan Fox. Fox mengungkap bahwa dirinya membunuh guru Mu Bai karena sang guru menolak menjadikannya murid hanya karena dia seorang wanita. Namun, tepat sebelum Mu Bai bisa membunuh Fox, pencuri bertopeng muncul kembali dan membantu Fox melarikan diri. Pencuri itu ternyata adalah Jen Yu.

Fox kemudian menyadari bahwa Jen diam-diam telah mempelajari kitab rahasia Wudang. Karena Fox tidak bisa membaca, ia hanya meniru gerakan dalam gambar, sedangkan Jen, yang bisa membaca kitab, berhasil melampaui gurunya dalam seni bela diri.

Di tengah kekacauan ini, seorang bandit bernama Lo masuk ke kamar Jen dan memintanya untuk kabur bersamanya. Dulu, ketika keluarga Gubernur Yu melakukan perjalanan ke gurun Xinjiang, kelompok Lo menyerang kafilah mereka dan mencuri sisir Jen. Jen mengejar Lo ke persembunyiannya untuk mengambil kembali sisir itu, tetapi justru jatuh cinta kepadanya.

Lo akhirnya meyakinkan Jen untuk kembali ke keluarganya, tetapi sebelum berpisah, ia menceritakan legenda tentang seorang pria yang melompat dari gunung untuk mengabulkan keinginannya. Karena hatinya tulus, permintaannya terkabul dan ia terbang menghilang tanpa terluka. Kini, Lo kembali ke Beijing untuk meminta Jen membatalkan pernikahannya. Namun, Jen menolak dan tetap menjalani pernikahan yang telah diatur keluarganya.

Pada malam pernikahannya, Jen melarikan diri sebelum pernikahan dapat dikukuhkan. Dalam perjalanan, ia menyamar sebagai pria dan bertarung dengan sekelompok pendekar di sebuah penginapan. Dengan Green Destiny di tangannya dan keterampilan bela diri yang unggul, Jen berhasil mengalahkan mereka semua.

Jen akhirnya menemui Shu Lien, yang memberitahunya bahwa Lo sedang menunggunya di Gunung Wudang. Namun, mereka justru bertengkar hingga berujung pada pertarungan sengit. Shu Lien memiliki pengalaman bertarung yang lebih banyak, tetapi Jen menggunakan Green Destiny untuk menghancurkan setiap senjata yang digunakan Shu Lien. Akhirnya, Shu Lien mengalahkan Jen dengan pedang patah, tetapi ketika ia memilih untuk mengampuni Jen, Jen justru melukainya.