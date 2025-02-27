Sinopsis Film Natural Born Killers, Mencari Sensasi dari Aksi Kejahatan

JAKARTA - Sinopsis film Natural Born Killers akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Natural Born Killers adalah film aksi kejahatan romantis asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1994. Film ini disutradarai oleh Oliver Stone dan dibintangi oleh Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, dan Tom Sizemore.

Film ini mengisahkan sepasang kekasih yang tumbuh dengan trauma masa kecil dan kemudian menjadi pembunuh berantai. Mereka menjadi sensasi media setelah tindakan kejam mereka dipuja secara tidak bertanggung jawab oleh pers.

Cerita film ini didasarkan pada naskah asli karya Quentin Tarantino, yang kemudian mengalami banyak revisi oleh Oliver Stone, David Veloz, dan Richard Rutowski. Meskipun Tarantino mendapatkan kredit sebagai penulis cerita, ia kemudian menolak mengakui film ini sebagai bagian dari karyanya.

Film ini diproduksi oleh Jane Hamsher, Don Murphy, dan Clayton Townsend, dengan Arnon Milchan, Thom Mount, dan Oliver Stone sebagai produser eksekutif.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Natural Born Killers memiliki peringkat persetujuan sebesar 50% berdasarkan 50 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5,8/10.

Pasangan Mickey Knox (Woody Harrelson) dan Mallory Knox (Juliette Lewis) singgah di sebuah restoran di padang pasir New Mexico. Saat Mallory menari di dekat mesin jukebox, dua pria kasar mulai menggodanya. Ia awalnya merespons dengan menggoda balik, tetapi kemudian menghajar salah satu pria dengan brutal. Mickey ikut bergabung, dan mereka akhirnya membunuh semua orang di restoran, kecuali satu pelanggan yang mereka biarkan hidup untuk menyebarkan nama mereka.

Setelah itu, mereka berkemah di padang pasir, dan Mallory mengenang masa lalunya. Ia pertama kali bertemu Mickey saat pria itu bekerja sebagai pengantar daging ke rumah keluarganya. Mereka jatuh cinta, tetapi Mickey kemudian dipenjara karena mencuri mobil. Setelah berhasil melarikan diri, ia kembali untuk menjemput Mallory. Bersama, mereka membunuh ayah Mallory yang kasar dan ibunya yang tidak peduli, tetapi membiarkan adik laki-lakinya, Kevin, tetap hidup. Pasangan ini kemudian melakukan pernikahan simbolis di atas jembatan.

Suatu malam, Mickey dan Mallory menyandera seorang wanita di kamar hotel. Saat Mickey mengusulkan threesome, Mallory marah dan meninggalkan kamar. Ia kemudian pergi ke pom bensin, di mana ia mulai menggoda seorang mekanik. Namun, saat mereka hampir berhubungan di atas kap mobil, Mallory terpicu oleh kenangan buruk ketika ia diperkosa ayahnya. Ketika si mekanik mengenalinya sebagai buronan, ia langsung membunuh pria itu.

Mickey dan Mallory terus melakukan aksi kejahatan mereka, dengan total 52 korban di berbagai negara bagian. Sementara itu, Detektif Jack Scagnetti (Tom Sizemore) memburu mereka. Scagnetti ternyata terobsesi dengan pembunuhan sejak kecil, setelah menyaksikan ibunya dibunuh oleh Charles Whitman. Namun, di balik citra pahlawan, ia juga seorang psikopat yang telah membunuh beberapa pekerja seks.

Di sisi lain, Wayne Gale (Robert Downey Jr.), seorang jurnalis tabloid, mengikuti perjalanan mereka untuk ditampilkan dalam acaranya, American Maniacs. Liputan ini membuat Mickey dan Mallory menjadi ikon budaya pop dan pahlawan bagi masyarakat.

Suatu hari, pasangan ini tersesat di padang pasir dan bertemu dengan Warren Red Cloud, seorang pria Navajo yang menawarkan mereka tempat tinggal. Saat mereka tidur, Warren mencoba mengusir roh jahat dalam diri Mickey melalui ritual keagamaan. Namun, Mickey terbangun dan, dalam kepanikan, menembak mati Warren.

Ketika mereka melarikan diri, rasa bersalah mulai menghantui mereka. Saat mereka berjalan melewati padang rumput penuh ular derik, mereka digigit ular berbisa. Dalam keadaan sekarat, mereka masuk ke sebuah apotek untuk membeli antidote, tetapi persediaannya habis. Ketika pemilik apotek mengenali mereka dan menekan alarm, Mickey membunuhnya. Polisi segera tiba, dan terjadi baku tembak sengit. Akhirnya, Mickey dan Mallory ditangkap dan dipukuli oleh polisi, sementara kamera berita merekam semuanya.

Setahun kemudian, mereka dipenjara dan dinyatakan gila secara kriminal. Mereka dijadwalkan akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa, dengan Scagnetti bertugas mengawal mereka. Sementara itu, Warden Dwight McClusky (Tommy Lee Jones) berencana membunuh mereka dalam perjalanan dan berpura-pura bahwa mereka mencoba melarikan diri.