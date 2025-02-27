Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nunung Rela Jual Aset karena Bangkrut Tersandung Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |11:51 WIB
Nunung Rela Jual Aset karena Bangkrut Tersandung Kasus Narkoba
Nunung Rela Jual Aset karena Bangkrut Tersandung Kasus Narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelawak Nunung Srimulat kembali menjadi sorotan setelah mengaku sudah menjual seluruh asetnya dan memilih tinggal di kos-kosan Kawasan Jakarta.

Istri Iyan Sambiran itu meluruskan, kalau kejadian tersebut berlangsung pada 2019 lalu, tepat ketika dirinya tersandung kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. 

Namun, kisah Nunung menjual aset hingga tinggal di sebuah kosan baru viral belakangan ini.

Nunung Rela Jual Aset karena Bangkrut Tersandung Kasus Narkoba
Nunung Rela Jual Aset karena Bangkrut Tersandung Kasus Narkoba

"Kan 9 bulan aku rehab, nggak ada pemasukkan dan hidup harus terus berjalan, aku hidup bukan (hanya) sama suami dan sama anak ku, banyak yang harus aku hidupin karena tulang punggung," ucap Nunung saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat belum lama ini. 

"Nah, selesai rehab, kena Covid, nggak ada pekerjaan lagi, ya kan nggak salah kalau aku jual aset yang aku punya untung aku punya aset bisa aku jual untuk hidup, itu aja kan," tambahnya.

Meski sudah lima tahun lalu, Nunung mengaku ia dan sang suami hingga kini belum memiliki rumah lagi. 

