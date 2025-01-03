Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mandra Akui Kangen Syuting Bareng Nunung

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |09:19 WIB
Mandra Akui Kangen Syuting Bareng Nunung
Mandra akui kangen syuting bareng Nunung. (Foto: Instagram/@mandra_ys)
A
A
A

JAKARTA - Mandra blakblakan mengungkap kerinduannya pada Nunung. Seperti diketahui, kedua aktor lawak ini pernah beradu akting dalam sinetron populer RCTI, Si Doel Anak Sekolahan

Pelawak 59 tahun itu mengaku, mengoleksi banyak kenangan manis dengan ‘cinta lamanya’ dalam sinetron tersebut. Seperti diketahui, dalam sinetron Mandra digambarkan jatuh cinta pada Nunung.

Namun cinta mereka terhalang kakak Nunung, Mas Karyo (almarhum Basuki). “Iya, sudah enggak pernah syuting bareng lagi. Saya kangen sama dia. Bagaimana pun kami kan teman,” ujarnya saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, pada 2 Desember 2024. 

Tak hanya dengan Nunung, Mandra mengaku kangen dan dekat dengan semua kru sinetron Si Doel Anak Sekolahan. Syuting yang berlangsung selama puluhan tahun membuat mereka layaknya keluarga.

Saat ini, Mandra mengaku, memang tidak lagi menerima job syuting sinetron. Bukan karena sepi job, namun karena dia memilih untuk pensiun dari layar kaca. Di usia yang menjelang 6 dekade, dia mengaku, lebih fokus pada kesehatan.

Tuntutan Mandra Ditunda
Mandra mengaku kangen syuting bareng Nunung. (Foto: Okezone)

Halaman:
1 2
