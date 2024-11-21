Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nunung Srimulat Terharu dengan Bantuan Raffi Ahmad: Dia Teman Sejati

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |11:04 WIB
Nunung Srimulat Terharu dengan Bantuan Raffi Ahmad: Dia Teman Sejati
Nunung Srimulat Terharu dengan Bantuan Raffi Ahmad: Dia Teman Sejati (Foto: IG Nunung)
JAKARTA - Nunung Srimulat sangat terharu dengan kebaikan hati Raffi Ahmad yang kerap membantu banyak orang, termasuk dirinya. Menurut Nunung, suami Nagita Slavina itu tidak pernah membeda-bedakan orang saat memberikan bantuan.

Nunung mengaku sangat salut dengan sikap Raffi yang dianggapnya sebagai seorang teman sejati.

"Tentu saya terharu. Raffi itu benar-benar seorang teman sejati. Dia membantu bukan hanya saya, tapi banyak orang. Raffi nggak pernah pilih-pilih. Kalau dia membantu, dia tulus, nggak pernah berpikir macam-macam," ujar Nunung saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Nunung Srimulat Terharu dengan Bantuan Raffi Ahmad: Dia Teman Sejati
Nunung Srimulat Terharu dengan Bantuan Raffi Ahmad: Dia Teman Sejati

Raffi Ahmad juga dikabarkan berperan besar dalam membantu Nunung membuka usaha warung makan di Solo, Jawa Tengah. Raffi bahkan ikut bahagia melihat usaha Nunung kini berjalan sukses dan ramai pelanggan.

Halaman:
1 2
