HOME CELEBRITY TV SCOOP

Melody of Love: Rintangan Cinta ke Pelaminan, Streaming di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |20:30 WIB
Melody of Love: Rintangan Cinta ke Pelaminan, Streaming di VISION+
Melody of Love: Rintangan Cinta ke Pelaminan, Streaming di VISION+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Cinta sejati tidak selalu berjalan mulus, tetapi justru rintanganlah yang membuatnya semakin kuat. Perjalanan cinta Hary Tanoesoedibjo dan istrinya, Liliana, terekam dalam film pendek berjudul Melody of Love

Film pendek ini bercerita tentang momen manis hingga tantangan yang harus mereka hadapi dalam memperjuangkan cinta. Saksikan kisah cinta Hary dan Liliana, hanya di VISION+ dengan mengklik link ini.

Film pendek Melody of Love digarap oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi Dion Wiyoko dan Anjani Dina. Film ini menuturkan perjalanan kedua insan dalam menjalin kasih, dimulai dari perkenalan hingga komitmen yang mereka jalin.

Dikenal sebagai pria pemberani, pekerja keras, dan cerdas, Hary bertemu dengan Liliana di pesta ulang tahun seorang teman. Pertemuan itu, membuatnya terpikat pada kecantikan dan kelembutan Liliana pada pandangan pertama.

Pertemuan itu menjadi titik awal Hary dalam menaklukkan hati Liliana. Dia nekat bertamu ke rumah sang pujaan hati, mengajaknya kencan romantis, hingga berusaha merebut hati keluarga Liliana. Semua hal dilakukan Hary untuk membuktikan keseriusannya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
