JAKARTA - Vision+ menghadirkan sebuah film pendek bergenre drama romantis berjudul Melody of Love. Berdurasi sekitar 30 menit, serial tersebut diangkat dari kisah nyata perjalanan cinta Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo.

Kisah dalam Melody of Love diawali dengan pertemuan Hary (Dion Wiyoko) dengan Liliana (Anjani Dina) dalam sebuah acara ulang tahun teman mereka. Tak sengaja bertemu, Hary pun langsung jatuh cinta pandangan pertama dengan sosok Liliana.

Berbagai cara dilakukan oleh Hary untuk bisa mendekati dan mendapatkan hati seorang Liliana. Sayangnya, butuh waktu lama bagi Hary sebelum akhirnya ia menyatakan cintanya pada wanita pujaannya tersebut.

Tak melulu menyajikan kisah asmara yang bikin baper, Melody of Love juga menyajikan lika-liku hubungan asmara mereka. Salah satunya saat mereka harus menjalani hubungan asmara jarak jauh.

Kekuatan cinta mereka membuat hubungan tersebut langgeng. Bahkan sampai berlanjut ke jenjang pernikahan.

Menariknya, serial garapan Hanung Bramantyo ini sempat menjadi hadiah Hary Tanoesoedibjo kepada Liliana yang berulang tahun ke-50 pada 15 Maret 2017 silam. Penonton yang menyaksikan serial ini juga bisa mendapatkan cukup banyak pesan moral yang terkandung dalam Melody of Love mengenai cinta, keluarga, dan mimpi yang dapat diambil.

"And I promise you, someday, I will make you the queen,” begitu ucapan janji Hary Tanoesoedibjo kepada sang istri, Liliana Tanoesoedibjo, dalam originals Melody of Love, di mana ia ingin menjadikan sang istri bak seorang ratu.

Penasaran dengan romantisnya kisah cinta mereka? Simak kisah selengkapnya dalam Melody of Love, nonton gratis di Vision+.

Serial ini dibintangi oleh Dion Wiyoko sebagai Hary Tanoesoedibjo, Anjani Dina sebagai Liliana Tanoesoedibjo, Dayu Wijanto sebagai Ibu Liliana, Oei Gwan Tjwan sebagai Ayah Liliana, Adjie Dharma sebagai Ayah Hary, Jovita sebagai Ibu Hary, dan berbagai pemeran lainnya.

