HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Bantah Hamil 3 Bulan di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |16:01 WIB
Nikita Mirzani Bantah Hamil 3 Bulan di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys
Nikita Mirzani Bantah Hamil 3 Bulan di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys (Foto: IG Nikita)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani menyayangkan candaan kehamilannya terlanjur viral hingga menjadi pemberitaan publik di tengah kasus pengancaman dan pemerasan yang menjeratnya. 

Adapun pengakuan tersebut sejatinya memang disampaikan sendiri oleh Nikita Mirzani dalam siaran langsung di TikTok baru-baru ini. 

Isu Nikita Mirzani hamil tiga bulan bermula ketika sang aktris menjawab pertanyaan netizen soal tampilan pipinya yang dinilai makin berisi saat melakukan siaran langsung tersebut. 

"Pipinya kenapa?" tanya netizen.

Nikita Mirzani Bantah Hamil 3 Bulan di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys
Nikita Mirzani Bantah Hamil 3 Bulan di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys

"Lagi hamil. Aku hamil duluan, makanya pipinya tembem," jawab Nikita Mirzani. 

Ibu tiga anak itu kemudian tak terima pengakuannya dimuat dalam sebuah pemberitaan melalui akun gosip. 

Nikita menilai pemberitaan itu dibuat tanpa adanya konfirmasi terlebih dulu kepada pihaknya.

"Berita-berita, Nikita hamil bayinya kembar enam. Bayangin nggak perut gue segede apa nanti. Bikin berita kok suka-suka aja," ujar Nikita Mirzani saat live pada Senin (24/2/2025) kemarin.

"Kalau di luar negeri, kalian bikin berita tanpa konfirmasi kalian bisa kena Undang Undang tahu nggak," imbuh Nikita.

Nikita mengaku pertanyaan terkait pipinya yang makin berisi sudah sering ditemui ketika melakukan siaran langsung di TikTok.

Karena jengah, dia langsung membuat pengakuan tersebut hingga menjadi viral.

"Orang lagi live orang pada tanya sampai gue bosen jawabnya, terus gue bilang hamil terus dijadiin berita. Gue sih nggak apa-apa kalau misalkan hamil juga, so what?" kata dia. 

 

