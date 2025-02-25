Vadel Badjideh Merasa Dikhianati Anak Nikita Mirzani

JAKARTA - Vadel Badjideh kecewa dengan anak Nikita Mirzani, Laura Meizani, yang dinilai telah menyampaikan keterangan berbeda saat BAP tambahan dalam kasus asusila.

Keterangan itu disinyalir membuat Vadel menjadi tersangka dan ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Kekecewaan Vadel sendiri disampaikan oleh kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution. Sebagai pengacara, Razman juga merasakan hal yang sama dengan kliennya itu terhadap sikap Laura.

"Vadel bilang 'memang yang saya rasakan sekarang ya merasa dikhianati, gimana sih om?'. Dan dia sampai sekarang belum percaya, masih belum percaya bahwa apa yang terjadi ini begitu bertolak belakang dengan apa yang dia pikir," kata Razman Nasution kepada wartawan belum lama ini.