Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Fakta Pengakuan Nikita Mirzani di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |15:06 WIB
5 Fakta Pengakuan Nikita Mirzani di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys
5 Fakta Pengakuan Nikita Mirzani di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik usai mengaku hamil tiga bulan di tengah kasus pemerasan Reza Gladys Prettyani Sari yang menjeratnya. Dalam kasus ini, Nikita bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

Penetapan status hukum Nikita sendiri disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi pada Kamis (20/2/2025) lalu.

Beberapa hari kemudian, Nikita muncul dengan pengakuan bahwa dirinya tengah hamil. Hal tersebut disampaikan melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya. 

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (25/2/2025), berikut 5 fakta Nikita Mirzani diisukan hamil:

5 Fakta Pengakuan Nikita Mirzani Hamil 3 Bulan di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys
5 Fakta Pengakuan Nikita Mirzani di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys

1. Bercanda Umumkan Kehamilan di TikTok

Saat melakukan siaran langsung, Nikita mendapat pertanyaan dari salah satu netizen soal tampilan wajahnya yang dinilai makin berisi.

"Pipinya kenapa?" tanya netizen.

"Lagi hamil. Aku hamil duluan, makanya pipinya tembem," jawab Nikita Mirzani.

2. Klaim Hamil 3 Bulan

Nikita kemudian mengaku usia kandungannya sudah memasuki bulan ketiga. 

"Sekarang sudah masuk tiga bulan," terang Nikita Mirzani.

3. Tuai Cibiran Warganet

Pengakuan itu langsung mendapat respons netizen di media sosial. Banyak yang menilai kalau pengakuan tersebut sebagai alibi belaka agar dirinya tak ditahan atas kasus yang menjeratnya.

"Wkwk, takut dipenjara, pura-pura hamil supaya nggak ditahan. Kemarin Ratu Emas (Mira Hayati) saja hamil besar gara-gara laporan Nikita Mirzani, dia dipenjara. Malahan waktu itu disumpahi sama Nikita supaya melahirkan di penjara. Karma, loh, Nikita suka buat orang susah," ungkap salah satu warganet. 

"Mulai drama takut diciduk karena sudah jadi tersangka. Orang kayak gini kok punya banyak pengikut, enggak habis pikir," komentar warganet lainnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement