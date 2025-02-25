5 Fakta Pengakuan Nikita Mirzani di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys

JAKARTA - Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik usai mengaku hamil tiga bulan di tengah kasus pemerasan Reza Gladys Prettyani Sari yang menjeratnya. Dalam kasus ini, Nikita bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan status hukum Nikita sendiri disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi pada Kamis (20/2/2025) lalu.

Beberapa hari kemudian, Nikita muncul dengan pengakuan bahwa dirinya tengah hamil. Hal tersebut disampaikan melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya.

Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (25/2/2025), berikut 5 fakta Nikita Mirzani diisukan hamil:

5 Fakta Pengakuan Nikita Mirzani di Tengah Kasus Pemerasan Reza Gladys

1. Bercanda Umumkan Kehamilan di TikTok

Saat melakukan siaran langsung, Nikita mendapat pertanyaan dari salah satu netizen soal tampilan wajahnya yang dinilai makin berisi.

"Pipinya kenapa?" tanya netizen.

"Lagi hamil. Aku hamil duluan, makanya pipinya tembem," jawab Nikita Mirzani.

2. Klaim Hamil 3 Bulan

Nikita kemudian mengaku usia kandungannya sudah memasuki bulan ketiga.

"Sekarang sudah masuk tiga bulan," terang Nikita Mirzani.

3. Tuai Cibiran Warganet

Pengakuan itu langsung mendapat respons netizen di media sosial. Banyak yang menilai kalau pengakuan tersebut sebagai alibi belaka agar dirinya tak ditahan atas kasus yang menjeratnya.

"Wkwk, takut dipenjara, pura-pura hamil supaya nggak ditahan. Kemarin Ratu Emas (Mira Hayati) saja hamil besar gara-gara laporan Nikita Mirzani, dia dipenjara. Malahan waktu itu disumpahi sama Nikita supaya melahirkan di penjara. Karma, loh, Nikita suka buat orang susah," ungkap salah satu warganet.

"Mulai drama takut diciduk karena sudah jadi tersangka. Orang kayak gini kok punya banyak pengikut, enggak habis pikir," komentar warganet lainnya.