HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heran Dilaporkan Reza Gladys, Nikita Mirzani: Pemerasan Kok Nego?

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |10:28 WIB
Heran Dilaporkan Reza Gladys, Nikita Mirzani: Pemerasan Kok Nego?
Heran Dilaporkan Reza Gladys, Nikita Mirzani: Pemerasan Kok Nego? (Foto: IG Nikita)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani mengaku heran dengan laporan dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilayangkan dokter kecantikan Reza Gladys Prettyani Sari ke Polda Metro Jaya. Dia pun sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut sejak 20 Februari 2025 lalu. 

Dalam sebuah podcast di YouTube, Nikita membongkar percakapan asistennya, Mail Syahputra, dengan Reza. 

Kata Nikita, Reza justru memaksa pihaknya untuk menyebut nominal uang tutup mulut usai mereview salah satu produk kecantikannya.

Heran Dilaporkan Reza Gladys, Nikita Mirzani: Kalau Pemerasan Kok Nego?
Heran Dilaporkan Reza Gladys, Nikita Mirzani: Kalau Pemerasan Kok Nego?

"Mail dipaksa intinya disuruh nyebutin nominal, si Reza ini bilang 'udah Il nggak apa-apa sebutin aja harganya berapa' Mail bilang tuh di telefon, 'nggak mau, nggak enak' 'nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa' yaudah karena dokter Reza memaksa katanya gitu kan," kata Nikita Mirzani dikutip dalam kanal YouTube Comic 8 Revolution, Selasa (25/2/2025). 

Alih-alih terpaksa, Mail dikatakan Nikita akhirnya menyebut nominal yang diminta Reza yakni Rp5 miliar.

"Yaudah aku sebut ya, tapi aku nggak enak nih' tetap begitu, 'yaudah Rp5 Miliar' katanya gitu," ucap Nikita. 

Halaman:
1 2
