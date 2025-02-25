Lisa BLACKPINK Bakal Tampil di Oscar 2025, Duet Bareng Doja Cat dan RAYE

JAKARTA - Lisa BLACKPINK dikonfirmasi akan tampil di Oscar 2025 yang akan digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 2 Maret 2025. Kabar itu diumumkan The Academy lewat media sosial pada 24 Februari 2025 waktu setempat.

Mengutip unggahan The Academy di X, Lisa akan membawakan lagu BORN AGAIN bersama Doja Cat dan RAYE. Dengan begitu, lead dancer BLACKPINK itu akan menjadi artis K-Pop pertama yang tampil dalam ajang prestius perfilman dunia tersebut.

Kabar penampilan Lisa di Oscar 2025 itu disambut hangat penggemarnya. “Okay, kalau begitu aku akan nonton," ujar @LegalPrimes. Akun @Lisa_RYan0327 menambahkan, "Oh wow, kami enggak sabar menonton penampilan Lisa dan Born Again.”

Lisa BLACKPINK bakal tampil di Oscar 2025 bareng Doja Cat dan Raye. (Foto: LLOUD)

Selain itu, ini akan menjadi penampilan Live perdana Lisa BLACKPINK membawakan lagu tersebut bersama Doja Cat dan RAYE. Lagu tersebut, akan masuk track list album penuh perdana Lisa, ‘ALTER EGO’ yang rencananya akan dirilis pada 28 Februari mendatang.

Saat dirilis awal Februari silam, BORN AGAIN menempati peringkat 69 Hot 100 Billboard. Lagu itu juga menduduki peringkat 12 chart Global Excluding US Billboard dan posisi 22 chart Global 200 Billboard.

Karena itu, jangan lewatkan penampilan Lisa BLACKPINK Bersama Doja Cat dan RAYE di Oscars 2025, pada 2 Maret mendatang, pukul 19.00 EST.*

(SIS)