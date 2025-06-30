Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries Hitmakers, Tayang Perdana Juli 2025

SEOUL - Lisa BLACKPINK menjadi salah satu artis yang akan tampil dalam docuseries musikal terbaru Netflix, Hitmakers. Series itu, rencananya memulai masa tayangnya pada 24 Juli 2025.

Docuseries yang terdiri dari enam episode tersebut, menurut Allkpop, akan menghadirkan 12 pencipta lagu dan produser musik top dunia yang berkumpul untuk menciptakan lagu terbaik mereka.

Lagu-lagu itu nantinya akan dibawakan sederet penyanyi populer dunia, dari Lisa BLACKPINK, Shaboozey, hingga John Legend. Netflix kemudian membocorkan penampilan Lisa dalam trailer series tersebut.

Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries Hitmakers, Tayang Perdana Juli 2025. (Foto: Netflix)

Penampilan idol K-Pop asal Thailand tersebut dalam trailer Hitmakers memang singkat. Namun kehadirannya cukup menarik perhatian penggemar karena imej dan pesonanya.

Ini akan menjadi karya terbaru Lisa BLACKPINK setelah dia berperan sebagai Mook dalam series HBO berjudul The White Lotus yang tayang perdana pada Februari 2025.

Netflix dalam penjelasannya mengatakan, docuseries Hitmakers akan menghadirkan proses 12 songwriter dan produser menciptakan sebuah lagu hits yang intens dan kreatif di bawah tekanan.

Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries Hitmakers, Tayang Perdana Juli 2025. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)

Series ini akan menyuguhkan tantangan emosional yang dirasakan seorang songwriter/produser dalam menciptakan sebuah karya kreatif.

Tak hanya Hitmakers, Lisa BLACKPINK juga tengah menggarap film dokumenter yang bercerita tentang perjalanannya mempersiapkan album solo perdananya, ‘Rockstar’.

Dalam film dokumenter yang diproduksi oleh Sony Music Vision itu nanti BLINK bisa melihat lebih dalam proses kreatif dan bagaimana Lisa membangun karier solonya secara independen.