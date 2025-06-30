Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries Hitmakers, Tayang Perdana Juli 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |05:30 WIB
Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries <i>Hitmakers</i>, Tayang Perdana Juli 2025
Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries Hitmakers, Tayang Perdana Juli 2025. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)
A
A
A

SEOUL - Lisa BLACKPINK menjadi salah satu artis yang akan tampil dalam docuseries musikal terbaru Netflix, Hitmakers. Series itu, rencananya memulai masa tayangnya pada 24 Juli 2025.

Docuseries yang terdiri dari enam episode tersebut, menurut Allkpop, akan menghadirkan 12 pencipta lagu dan produser musik top dunia yang berkumpul untuk menciptakan lagu terbaik mereka.

Lagu-lagu itu nantinya akan dibawakan sederet penyanyi populer dunia, dari Lisa BLACKPINK, Shaboozey, hingga John Legend. Netflix kemudian membocorkan penampilan Lisa dalam trailer series tersebut.

Lisa BLACKPINK (Netflix)
Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries Hitmakers, Tayang Perdana Juli 2025. (Foto: Netflix)

Penampilan idol K-Pop asal Thailand tersebut dalam trailer Hitmakers memang singkat. Namun kehadirannya cukup menarik perhatian penggemar karena imej dan pesonanya. 

Ini akan menjadi karya terbaru Lisa BLACKPINK setelah dia berperan sebagai Mook dalam series HBO berjudul The White Lotus yang tayang perdana pada Februari 2025.

Netflix dalam penjelasannya mengatakan, docuseries Hitmakers akan menghadirkan proses 12 songwriter dan produser menciptakan sebuah lagu hits yang intens dan kreatif di bawah tekanan.

Lisa BLACKPINK Bakal Tampil di Oscar 2025, Duet Bareng Doja Cat dan RAYE
Lisa BLACKPINK Tampil dalam Docuseries Hitmakers, Tayang Perdana Juli 2025. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)

Series ini akan menyuguhkan tantangan emosional yang dirasakan seorang songwriter/produser dalam menciptakan sebuah karya kreatif. 

Tak hanya Hitmakers, Lisa BLACKPINK juga tengah menggarap film dokumenter yang bercerita tentang perjalanannya mempersiapkan album solo perdananya, ‘Rockstar’. 

Dalam film dokumenter yang diproduksi oleh Sony Music Vision itu nanti BLINK bisa melihat lebih dalam proses kreatif dan bagaimana Lisa membangun karier solonya secara independen. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/206/3177054/lisa_blackpink-4zgu_large.jpg
Lisa BLACKPINK Gabung Spin-Off Extraction, Adu Akting dengan Ma Dong Seok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173374/lisa_blackpink-GqVh_large.jpg
Seriusi Dunia Akting, LISA Gabung Agensi Matt Damon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/205/3130277/lisa_blackpink-57V8_large.jpg
Lisa BLACKPINK Tampil Enerjik di Coachella 2025, BLINK Terpukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/33/3119058/lisa_blackpink-2qd0_large.jpg
Lisa BLACKPINK Dituding Lip Sync di Oscar 2025, BLINK Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/205/3117192/lisa_blackpink-yJ4g_large.jpg
Lisa BLACKPINK Bakal Tampil di Oscar 2025, Duet Bareng Doja Cat dan RAYE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086157/lisa_blackpink-oJwy_large.jpg
Lisa BLACKPINK Tiba di Jakarta Pakai Private Jet dan Dijemput Rolls Royce Spectre
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement