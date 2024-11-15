Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lisa BLACKPINK Tiba di Jakarta Pakai Private Jet dan Dijemput Rolls Royce Spectre

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |15:58 WIB
Lisa BLACKPINK Tiba di Jakarta Pakai Private Jet dan Dijemput Rolls Royce Spectre
Lisa BLACKPINK Tiba di Jakarta Pakai Private Jet dan Dijemput Rolls Royce Spectre. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)
A
A
A

JAKARTA - Lisa BLACKPINK diketahui telah tiba di Jakarta, sejak 14 November 2024. Dari video yang diunggah akun @blinkmf di platform X, dia turun dari jet pribadi bersama beberapa asisten dan stafnya.

Lisa yang mengenakan jaket hoodie hitam dan celana baggy abu-abu itu langsung berjalan menuju mobil Rolls Royce Spectre berwarna grey yang telah menunggunya. Video itu kemudian ramai dikomentari warganet.

“Turun (dari) private jet, disambut Rolls Royce Spectre. Memang mantul Miss Money ini,” ujar @lahiyakutus. Komentar lainnya datang dari @seraksuaraa, “Mantap betul Ladybos yang satu ini.” 

Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK tiba di Jakarta, sejak 14 November 2024. (Foto: X/@blinkmf)

Lisa BLACKPINK diketahui baru menyelesaikan fan meet di Singapura sebelum bertolak ke Jakarta. Dia akan menggelar fanmeeting bertajuk ‘LISA Fan Meetup in Asia 2024’ di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada 15 November 2024, pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan keterangan yang diunggah Big Ground Entertainment berikut rundown fanmeet sang idol:

Halaman:
1 2 3
