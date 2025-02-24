Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jadwal Tayang Series Culture Shock, Streaming Gratis di VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |19:54 WIB
Jadwal Tayang Series <i>Culture Shock</i>, Streaming Gratis di VISION+
JAKARTA – Original series Culture Shock resmi memulai penayangannya di VISION+, pada 21 Februari 2025. Series baru yang diperankan Ajil Ditto dan Davina Karamoy ini bisa ditonton gratis melalui link ini.

Series ini bercerita tentang perjalanan Riko (Ajil Ditto), remaja 16 tahun asal Muara Enim, Palembang yang mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikannya di Ibu Kota. Namun sang ibu mengungkapkan bahwa Riko ternyata punya ‘kutukan’ yang harus dihindarinya. 

Riko wajib menjaga keperjakaannya hingga usia 30 tahun. Sebagai remaja yang ingin tahu banyak hal, pantangan itu tentu menjadi tantangan besar bagi remaja seperti Riko. Apalagi, dia kemudian dekat dengan Sabrina (Davina Karamoy) teman satu sekolahnya.

Nah, penasaran dengan kisah Culture Shock? Ikuti kedelapan episodenya di VISION+ dengan jadwal tayang sebagai berikut:

Episode 1 – Jumat, 21 Februari 2025

Episode 2 – Jumat, 21 Februari 2025

