Nikita Mirzani Bongkar Percakapan Reza Gladys dan Mail soal Uang Tutup Mulut

JAKARTA - Nikita Mirzani membongkar isi percakapan sahabatnya, Mail Syahputra, dengan bos skincare Reza Gladys Prettyani Sari. Dia mengaku, percakapan berdurasi 9 menit itu direkam Reza dan dijadikan bukti dalam laporan polisinya.

Permasalahan bermula ketika Reza Gladys khawatir Nikita Mirzani akan mereview salah satu produknya yang tersebar di e-commerce. Produk itu merupakan skincare dengan penggunaan jarum suntik.

“Jarum suntik itu hanya bisa dilakukan di klinik dengan orang-orang yang kompeten, bukan dijual bebas di e-commerce. Nah, dia tahu tuh gue punya produk dia yang itu. Makanya dia berusaha menghubungi gue,” ujarnya dikutip dari YouTube Comic 8 Revolution, pada Senin (4/2/2025).

Nikita Mirzani mengungkapkan, ketidaktahuan masyarakat bahwa jarum suntik tidak bisa digunakan secara bebas bisa berdampak buruk. Apalagi jika diiming-imingi dengan kampanye bahwa dengan produk itu kulit wajah bisa glowing dan sehat.

Tak ingin produk skincare miliknya direview oleh Niki, Reza pun meminta nomor kontak sang artis pada sahabatnya, Oky Pratama. Risih dengan cara Reza, Oky pun memberikan nomor kontak Mail Syahputra yang merupakan orang dekat Niki.

Nikita Mirzani Bongkar Percakapan Reza Gladys soal Uang Tutup Mulut. (Foto: Koran Sindo)

Ibu tiga anak tersebut mengaku heran dengan kekhawatiran Reza Gladys yang dinilainya berlebihan. Sebab, jika memang tidak merasa menjual produk berbahaya maka sang dokter tak seharusnya panik.

“Ini dia telepon Mail terus dan minta dipertemukan dengan saya. Alhamdulillah dia rekam pembicaraan mereka. Karena dari rekaman itu, kita bisa tahu bahwa tidak ada pemerasan atau pemaksaan, apalagi pengancaman,” ungkap Niki.