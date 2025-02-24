Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Bongkar Percakapan Reza Gladys dan Mail soal Uang Tutup Mulut

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |17:30 WIB
Nikita Mirzani Bongkar Percakapan Reza Gladys dan Mail soal Uang Tutup Mulut
Nikita Mirzani Bongkar Percakapan Reza Gladys soal Uang Tutup Mulut. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani membongkar isi percakapan sahabatnya, Mail Syahputra, dengan bos skincare Reza Gladys Prettyani Sari. Dia mengaku, percakapan berdurasi 9 menit itu direkam Reza dan dijadikan bukti dalam laporan polisinya. 

Permasalahan bermula ketika Reza Gladys khawatir Nikita Mirzani akan mereview salah satu produknya yang tersebar di e-commerce. Produk itu merupakan skincare dengan penggunaan jarum suntik. 

“Jarum suntik itu hanya bisa dilakukan di klinik dengan orang-orang yang kompeten, bukan dijual bebas di e-commerce. Nah, dia tahu tuh gue punya produk dia yang itu. Makanya dia berusaha menghubungi gue,” ujarnya dikutip dari YouTube Comic 8 Revolution, pada Senin (4/2/2025).  

Nikita Mirzani mengungkapkan, ketidaktahuan masyarakat bahwa jarum suntik tidak bisa digunakan secara bebas bisa berdampak buruk. Apalagi jika diiming-imingi dengan kampanye bahwa dengan produk itu kulit wajah bisa glowing dan sehat.

Tak ingin produk skincare miliknya direview oleh Niki, Reza pun meminta nomor kontak sang artis pada sahabatnya, Oky Pratama. Risih dengan cara Reza, Oky pun memberikan nomor kontak Mail Syahputra yang merupakan orang dekat Niki. 

Nikita Mirzani Siap Duel Sama Dinar Candy di Ring Tinju, Siapa yang Menang?
Nikita Mirzani Bongkar Percakapan Reza Gladys soal Uang Tutup Mulut. (Foto: Koran Sindo)

Ibu tiga anak tersebut mengaku heran dengan kekhawatiran Reza Gladys yang dinilainya berlebihan. Sebab, jika memang tidak merasa menjual produk berbahaya maka sang dokter tak seharusnya panik. 

“Ini dia telepon Mail terus dan minta dipertemukan dengan saya. Alhamdulillah dia rekam pembicaraan mereka. Karena dari rekaman itu, kita bisa tahu bahwa tidak ada pemerasan atau pemaksaan, apalagi pengancaman,” ungkap Niki.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement