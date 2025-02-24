Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Hari Ini? Kuasa Hukum Beri Klarifikasi

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |15:57 WIB
Nikita Mirzani Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Hari Ini? Kuasa Hukum Beri Klarifikasi
Nikita Mirzani Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Hari Ini? Kuasa Hukum Beri Klarifikasi. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Nikita Mirzani dikabarkan akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilaporkan bos skincare Reza Gladys di Polda Metro Jaya, pada hari ini (24/2/2025).

Hal tersebut, awalnya dikonfirmasi sendiri oleh bintang Comic 8 tersebut lewat Live TikTok pada akhir pekan lalu. “Senin, kami akan BAP sebagai tersangka. Jadi, teman-teman wartawan silakan datang,” ujarnya.

Namun dalam Live terbarunya, Niki -demikian ia akrab disapa- mengaku tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena alasan syuting. Dia menilai, pekerjaannya jauh lebih penting mengingat ada karyawan yang harus diperhatikannya.

“Karena mau Lebaran, para pekerja kan harus dikasih THR. Saya ada syuting hari ini. Jadwalnya, sudah masuk sejak Januari lalu,” ujar ibu tiga anak tersebut, pada Senin (24/2/2025). 

Fahmi Bachmid kemudian mengonfirmasi kalau Nikita Mirzani tidak akan diperiksa hari ini. “Enggak, kan saya tidak ada di sana. Berarti ya dia enggak akan diperiksa hari ini. Kuncinya, kalau ada saya, berarti ada pemeriksaan,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait  pemeriksaan Nikita Mirzani yang seharusnya dijadwalkan pada 24 Februari 2025. 

Gaya Nikita Mirzani Melapor ke Propam Mabes Polri
Nikita Mirzani jalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemerasan hari ini? (Foto: Okezone)

Nikita Mirzani dan rekannya, Mail Syahputra, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman dan pemerasan atas laporan Reza Gladys Prettyani Sari, pada 20 Februari silam. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, polisi kemudian menjadwalkan pemeriksaan terhadap sang aktris pada hari yang sama. Namun pihak Nikita mengajukan surat penundaan pemeriksaan karena alasan pekerjaan.

Sehingga pemeriksaan pun dijadwalkan ulang pada Senin, 3 Maret 2025, pukul 13:00 WIB.

 

