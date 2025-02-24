Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dukungan Dokter Oky Pratama untuk Nikita Mirzani Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Pemerasan

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |07:53 WIB
Dukungan Dokter Oky Pratama untuk Nikita Mirzani Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Pemerasan
JAKARTA - Dokter kecantikan sekaligus sahabat dekat Nikita Mirzani, Oky Pratama, akhirnya menanggapi status hukum terbaru sang aktris. Nikita resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan oleh Polda Metro Jaya pada 20 Februari 2025.

Namun, berbeda dari biasanya, Dokter Oky tampak enggan berkomentar lebih jauh terkait masalah hukum yang menimpa Nikita. Bahkan, ia terlihat risih saat ditanya oleh awak media mengenai hal tersebut.

"No comment, saya nggak suka, masa wawancarai saya bukan ngomongin prestasi, maaf ya," ujar Dokter Oky Pratama, dikutip dari Intens Investigasi, Senin (24/2/2025).

Dukungan Dokter Oky Pratama untuk Nikita Mirzani Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pemerasan
Dukungan Dokter Oky Pratama untuk Nikita Mirzani Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Pemerasan

Ia juga menegaskan bahwa dirinya selama ini tidak pernah terlibat dalam berbagai kontroversi.

"Nggak pernah kan ikut-ikut drama," tambahnya.

Meski begitu, Dokter Oky tetap menyampaikan dukungannya untuk Nikita. Ia menegaskan bahwa sebagai sahabat, dirinya akan selalu mendukung aktris berusia 38 tahun itu, meski enggan bicara lebih banyak.

