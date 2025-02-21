Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode The Boogeyman, Tayang Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |15:55 WIB
JAKARTA - Episode baru Titus The Detective akan mulai tayang di RCTI, pada Minggu (23/2/2025), pukul 07.30 WIB. Dari proyek layar lebar, kini petualangan Titus, Fyra, dan Bobit berlanjut ke format series. 

Dalam series ini, Anda akan diajak mencari jejak dan menemukan petunjuk dalam menjelajah berbagai kasus misterius yang terjadi di Steamburg. Ceritanya bersetting tentang riuh gemerlap perkotaan hingga kehidupan liar hutan rimba.

Sebelum menyaksikan Titus The Detective, berikut bocoran episode The Boogeyman yang akan tayang pada Minggu (23/2/2025). Seseorang menyelinap masuk dan merusak Panti Asuhan. Kejadian itu hampir membuat Bu Finkles, Gina, dan Jonathan terluka. 

Ronan dan Dalton sempat dicurigai sebagai pelaku pengrusakan panti asuhan, namun pada akhirnya mereka terbukti tidak bersalah. Titus sempat memergoki seseorang mencurigakan di halaman belakang. 

Dan setelah ditelusuri, jejak sepatu yang tertinggal di halaman belakang tersebut sama persis dengan ukuran jejak sepatu pelaku teror yang tertinggal di koridor. Titus mengambil kesimpulan kalau pelaku akan datang lagi. 

