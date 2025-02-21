Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jelajah Dunia Futuristik di 2200 Bersama Kiko: Adventure in the Future

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |16:33 WIB
Jelajah Dunia Futuristik di 2200 Bersama Kiko: Adventure in the Future
KIKO Adventure in The Future
JAKARTA - Animasi KIKO: Adventure in the Future akan menghadirkan petualangan lebih seru yang membawa penonton menjelajahi dunia futuristik di tahun 2200. Animasi ini akan tayang di MNCTV, pada Senin (24/2/2025), pukul 15.00 WIB.

Kisah bermula dari Levit yang mengajak Kiko dan teman-temannya berkeliling Neo Asri 2. Dia juga memperkenalkan mereka kepada ayahnya yang berprofesi sebagai wali kota. Hal itu dilakukan Levit sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu Quizee melawan The Rebel. 

Levit juga menjelaskan fungsi Life Support System (LSS) yang sangat penting karena berisi seluruh informasi pada tiap warga. LSS itu hadir dalam bentuk barcode yang ada pada punggung tangan warga Neo Asri. 

Usai berkeliling, Levit bersama Kiko dan kawan-kawan mampir ke restoran dengan perut kosong. Namun mereka terkejut saat mengetahui yang tersaji bukanlah makanan lezat melainkan kapsul nutrisi. 

Di tengah keheranan itu, tiba-tiba The Rebel datang melempar potongan pizza ke piring warga dan membuat kekacauan. Karkus-Pupus yang kesal karena terus diganggu pun diam-diam membawa pesawat Levit pergi. 

Halaman:
1 2
