HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Serial Animasi Terbaik RCTI di Pagi Hari, dari KIKO hingga Upin & Ipin

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |11:14 WIB
3 Serial Animasi Terbaik RCTI di Pagi Hari, dari KIKO hingga Upin & Ipin
3 Serial Animasi Terbaik RCTI di Pagi Hari dari KIko hingga Upin & Ipin. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI menghadirkan serial animasi terbaik untuk menemani anak-anak di pagi hari. Tentunya, tayangan tersebut dipastikan edukatif dan seru untuk penonton cilik.

3 Serial Animasi Terbaik RCTI di Pagi Hari

1.KIKO

Serial Kiko mengajak penonton untuk menjelajahi dunia bawah air yang penuh warna bersama Kiko dan teman-temannya. Di Aqua Town, Kiko menghadapi berbagai tantangan menarik, dari menjaga kedamaian hingga melawan musuh licik yang mencoba mengganggu kehidupan mereka.

Setiap episode menghadirkan aksi seru, humor, dan nilai-nilai persahabatan yang mengajarkan keberanian, kerja sama, serta semangat pantang menyerah. Serial animasi KIKO tayang di RCTI, setiap pagi pukul 05.45 WIB.

2.Upin & Ipin

Serial animasi terbaik RCTI di pagi hari selanjutnya adalah Upin & Ipin yang menghadirkan cerita-cerita menarik dan menghibur sekaligus sarat nilai kebaikan. Serial ini mengajarkan arti penting persahabatan dan hubungan keluarga.

Bersama teman-temannya, Ehsan, Fizi, Mail, Jarjit, Mei-Mei, dan Susanti, aksi si kembar Upin & Ipin ini cocok untuk mengisi pagi dengan kisah-kisah inspiratif. Serial ini bisa ditonton di RCTI, setiap hari pukul 06.30 WIB.

3.Titus The Detective

