3 Serial Animasi Terbaik RCTI di Pagi Hari, dari KIKO hingga Upin & Ipin

JAKARTA - RCTI menghadirkan serial animasi terbaik untuk menemani anak-anak di pagi hari. Tentunya, tayangan tersebut dipastikan edukatif dan seru untuk penonton cilik.

1.KIKO

Serial Kiko mengajak penonton untuk menjelajahi dunia bawah air yang penuh warna bersama Kiko dan teman-temannya. Di Aqua Town, Kiko menghadapi berbagai tantangan menarik, dari menjaga kedamaian hingga melawan musuh licik yang mencoba mengganggu kehidupan mereka.

Setiap episode menghadirkan aksi seru, humor, dan nilai-nilai persahabatan yang mengajarkan keberanian, kerja sama, serta semangat pantang menyerah. Serial animasi KIKO tayang di RCTI, setiap pagi pukul 05.45 WIB.

2.Upin & Ipin

Serial animasi terbaik RCTI di pagi hari selanjutnya adalah Upin & Ipin yang menghadirkan cerita-cerita menarik dan menghibur sekaligus sarat nilai kebaikan. Serial ini mengajarkan arti penting persahabatan dan hubungan keluarga.

Bersama teman-temannya, Ehsan, Fizi, Mail, Jarjit, Mei-Mei, dan Susanti, aksi si kembar Upin & Ipin ini cocok untuk mengisi pagi dengan kisah-kisah inspiratif. Serial ini bisa ditonton di RCTI, setiap hari pukul 06.30 WIB.

3.Titus The Detective