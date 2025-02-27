Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode The Crying Boy, Tayang Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |13:25 WIB
Titus The Detective Episode The Crying Boy, Tayang Minggu Pagi di RCTI
Titus The Detective Episode The Crying Boy, Tayang Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan mulai menayangkan episode baru Titus The Detective, pada Minggu (2/3/2025). Kini, Titus bersama dua sahabatnya, Fyra dan Bobit, akan memulai petualangannya di Steamburg dalam format series.

Sinopsis series animasi Titus The Detective pekan ini, berkisah tentang lukisan terkutuk fenomenal bernama The Crying Boy yang kini berada di tangan keluarga Climmore. Banyak orang yang ingin melihat keberadaan lukisan tersebut, namun tiba-tiba terjadi ledakan.

Kegaduhan itu membuat semua pengunjung panik. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba lukisan The Crying Boy menghilang. Semua orang meyakini hal itu terjadi karena kutukan. Ke mana lukisan itu menghilang sebenarnya?

Titus The Detective
Animasi Titus The Detective episode The Crying Boy tayang pada 2 Maret 2025 di RCTI. (Foto: MNC Media)

Jangan lewatkan episode The Crying Boy serial animasi Titus The Detective di RCTI, pada Minggu, 2 Maret 2025, pukul 07.30 WIB. Ayo, pecahkan kasus bersama Titus dan grup detektifnya.

Tak hanya memberikan hiburan, series animasi produksi MNC Animations ini juga mengusung nilai edukasi untuk penontonnya, terutama bagi anak-anak. Dari Titus, anak bisa belajar tentang kegigihan, kejujuran, persahabatan, dan semangat gotong royong dalam memecahkan misteri.

Selain di RCTI, Anda bisa menonton animasi Titus The Detective secara streaming melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui App Store dan Play Store. Atau, silakan mengakses laman www.rctiplus.com.**

(SIS)

