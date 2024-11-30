Minggu Pagi bersama Titus The Detective dalam Episode The Golden Heist

Minggu Pagi bersama Titus The Detective dalam Episode The Golden Heist. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Animasi Titus The Detective akan menemani Minggu pagi keluarga Anda. Selalu ada misteri baru yang akan dipecahkan Titus bersama dua sahabatnya, Bobit dan Fyra.

Episode The Golden Heist bercerita tentang hilangnya patung Ape Bust milik Keluarga Climmore. Patung itu awalnya akan didonasikan untuk mendanai perbaikan gedung panti asuhan.

Jessica kemudian meminta Titus dan sahabatnya untuk segera menemukan patung tersebut, sebelum acara lelang digelar keesokan harinya. Titus yakin, pencuri patung itu akan kembali lagi.

Pasalnya, ada satu gigi emas patung Ape Bust tersebut yang copot dan terjatuh di kediaman keluarga Climmore. Siasat apa yang dilakukan Titus untuk mengamankan para pencuri itu?

Keseruan episode The Golden Heist animasi Titus the Detective bisa Anda tonton bersama si kecil di RCTI, pada Minggu (1/12/2024), pukul 09.30 WIB.