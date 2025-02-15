Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective: I Aint Afraid No Ghost di RCTI

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |09:30 WIB
Titus The Detective: I Aint Afraid No Ghost di RCTI
Titus The Detective: I Aint Afraid No Ghost di RCTI (Foto: RCTI)
JAKARTA - Serial animasi Titus The Detective kembali dengan episode terbaru yang siap menemani Minggu pagi Anda. Jangan lewatkan petualangan seru Titus The Detective pada Minggu, 16 Februari 2025, pukul 07.30 WIB di RCTI.

Titus adalah karakter animasi hasil produksi MNC Animation. Setelah sukses memecahkan berbagai kasus dalam film Titus: Mystery of the Enygma, kini petualangan trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit berlanjut dalam bentuk serial.

MNC Animation sendiri telah berhasil memproduksi film animasi berkualitas, seperti Titus: Mystery of the Enygma (2020) dan Kiko In the Deep Sea (2023). Film Titus: Mystery of the Enygma bahkan sudah tayang di layanan streaming Netflix Asia Tenggara dan akan segera hadir di Turki serta Azerbaijan.

Titus The Detective: I Aint Afraid No Ghost di RCTI
Titus The Detective: I Aint Afraid No Ghost di RCTI

Dalam serial ini, Titus akan membawa penonton berpetualang mencari jejak dan menemukan petunjuk di kota Steamburg. Dari gemerlap kota yang penuh kejutan hingga hutan belantara yang penuh misteri, setiap episodenya menyuguhkan kisah yang menarik.

Telusuri berita celebrity lainnya
