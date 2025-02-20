Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Fariz RM Kembali Pakai Narkoba: Beban Popularitas dan Masalah Keluarga

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |18:41 WIB
Alasan Fariz RM Kembali Pakai Narkoba: Beban Popularitas dan Masalah Keluarga
Fariz RM Kembali Pakai Narkoba Setahun Terakhir Imbas Masalah Keluarga. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Fariz RM mengklaim, mengonsumsi narkoba karena beban popularitas sebagai musisi. Untuk bebas dari tekanan tersebut, dia mengaku, menjadikan narkoba sebagai pelarian.

“Saya sangat menyesal karena ini sudah berkali-kali. Setiap kali kasus selesai, sebenarnya saya berhenti,” ujarnya di hadapan awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Kamis (20/2/2025).

Selain beban popularitas, Fariz RM mengaku, kembali berjibaku dengan narkoba karena mengalami masalah keluarga. 

“Dari hasil pemeriksaan, FRM diketahui baru setahun terakhir mengonsumsi narkoba kembali,” ujar Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Telly kepada wartawan.

Penangkapan Fariz RM dilakukan setelah Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan ADK di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 17 Februari 2025. 

Fariz RM
Fariz RM

Halaman:
1 2
