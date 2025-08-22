Fariz RM Berharap Dapat Vonis Rehabilitasi: Saya Ingin Jadi Manusia Lebih Baik

Fariz RM Berharap Dapat Vonis Rehabilitasi: Saya Ingin Jadi Manusia Lebih Baik. (Foto: Instagram/@fariz_rm_official)

JAKARTA - Fariz RM kembali berharap, hakim bisa menjatuhkan putusan rehabilitasi untuknya dalam sidang kasus narkoba.

"Harapan saya, jika diberi kesempatan bisa melanjutkan rehabilitasi. Itu harapan saya," ungkap pelantun Sakura itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski begitu, Fariz RM akan tetap menerima vonis apapun yang ditetapkan majelis hakim untuknya nanti.

Fariz menilai, hukuman yang akan dijalaninya merupakan momen introspeksi diri. Apalagi, ia berpengharapan untuk kembali bermasyarakat dan kembali ke pelukan keluarga.

"Saya ingin kembali beraktivitas dan berikhtiar menjadi manusia yang insya Allah lebih baik," tuturnya.

Jika hasil sidang tak lagi mengizinkannya menjalani rehabilitasi, maka Fariz mengaku siap menjalani hukumannya di balik jeruji besi.

Namun Fariz RM berpesan, agar hukuman yang diberikan tetap berlandaskan keadilan dan sesuai dengan kesalahannya.

"Yang penting sebetulnya adalah menerima segala hukuman asalkan memang hukuman itu sesuai fakta," tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara menjelaskan, kliennya tetap mempertahankan argumen mereka agar kliennya direhabilitasi.

Dia menilai, paman Sherina Munaf itu bukanlah pengedar narkotika, melainkan pengguna yang hanya mengalami kecanduan.

"Jadi, dia harus direhabilitasi bukan dihukum. Kami sudah menyampaikan hal tersebut kepada hakim," ungkapnya.