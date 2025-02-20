Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

3 Lagu Populer Fariz RM, Musisi Legendaris yang Kembali Ditangkap Kasus Narkoba

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |07:48 WIB
3 Lagu Populer Fariz RM, Musisi Legendaris yang Kembali Ditangkap Kasus Narkoba
3 Lagu Populer Fariz RM, Musisi Legendaris yang Kembali Ditangkap Kasus Narkoba (Foto: Okezone)
JAKARTA - Musisi legendaris Fariz RM kembali menjadi sorotan setelah ditangkap oleh jajaran Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu (19/2/2025). Ia diamankan terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Nama Fariz RM sudah melekat kuat dalam industri musik Indonesia. Musisi yang dikenal sebagai salah satu jenius musik Tanah Air ini telah melahirkan banyak lagu dengan makna mendalam dan musikalitas tinggi.

Fariz RM juga dikenal sebagai musisi serba bisa yang dapat memainkan berbagai alat musik, mulai dari piano, keyboard, gitar, bass, drum, hingga alat musik tiup dan dawai. Salah satu ciri khasnya adalah keytar, alat musik yang sering menjadi andalannya di atas panggung.

3 Lagu Populer Fariz RM yang Kembali Ditangkap Kasus Narkoba

Selama kariernya, Fariz RM telah menghasilkan lebih dari 21 album solo sejak 1987, belum termasuk berbagai album duet dan kolaborasi. Beberapa lagunya masih terus dikenang hingga kini. Berikut adalah tiga lagu populernya yang melegenda:

1. Barcelona

Barcelona menjadi salah satu lagu paling populer dari Fariz RM. Lagu ini dirilis pada 1998 dalam album Living in Western World dan hingga kini masih dikenal luas.

Lagu ini merupakan bagian dari 10 track dalam album tersebut, yang menceritakan pengalaman pribadi Fariz RM saat berada di Eropa. Dengan notasi ceria, Barcelona tetap diterima oleh berbagai generasi hingga sekarang.

2. Sakura

Sakura bukan sekadar lagu, tetapi juga menjadi judul album yang dirilis pada 1980. Lagu ini begitu populer di Indonesia, bahkan hanya dengan membaca bait pertamanya, "Senada cinta bersemi di antara kita," banyak orang langsung teringat dengan melodi khasnya.

Kepopuleran lagu ini semakin diakui setelah majalah Rolling Stone menobatkannya sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Lagu ini juga pernah dinyanyikan kembali oleh Rossa dengan aransemen yang tetap mempertahankan nuansa aslinya.

 

Halaman:
1 2
