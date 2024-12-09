Jay Z Dituduh Perkosa Remaja 13 Tahun, Giliran dengan P Diddy

LOS ANGELES - Jay-Z dituduh memperkosa remaja putri berusia 13 tahun, 24 tahun silam. Aksi bejat itu dilakukan suami Beyonce tersebut bersama P Diddy di afterparty MTV Video Music Awards, pada 2000.

Keterlibatan musisi bernama asli Shawn Carter itu, menurut Page Six, tertera dalam dokumen gugatan korban yang didaftarkan ulang oleh pengacara Tony Buzbee, pada 8 Desember 2024.

Mengutip NBC News, korban mendaftarkan dokumen baru karena gugatan pertama yang diajukan pada Oktober silam hanya menyebut P Diddy sebagai pelaku pemerkosaan.

Dalam gugatan baru tersebut, korban menyebut, Jay-Z dan P Diddy memperkosa dirinya di house party yang berlokasi di New York, Amerika Serikat, pada 7 September 2000. Saat itu, korban mengaku, usianya baru 13 tahun.

“Korban ditawari minuman yang membuat kepalanya pusing. Dia kemudian menuju toilet dan sempat berbaring di sana. Saat itulah Jay-Z dan P Diddy masuk sambil berkata, ‘Kau siap untuk berpesta?’” ungkap korban dalam gugatannya.