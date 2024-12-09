Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jay Z Dituduh Perkosa Remaja 13 Tahun, Giliran dengan P Diddy

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |21:30 WIB
Jay Z Dituduh Perkosa Remaja 13 Tahun, Giliran dengan P Diddy
Jay Z Dituduh Perkosa Remaja 13 Tahun Bergilir dengan P Diddy. (Foto: GQ)
A
A
A

LOS ANGELES - Jay-Z dituduh memperkosa remaja putri berusia 13 tahun, 24 tahun silam. Aksi bejat itu dilakukan suami Beyonce tersebut bersama P Diddy di afterparty MTV Video Music Awards, pada 2000.

Keterlibatan musisi bernama asli Shawn Carter itu, menurut Page Six, tertera dalam dokumen gugatan korban yang didaftarkan ulang oleh pengacara Tony Buzbee, pada 8 Desember 2024. 

Mengutip NBC News, korban mendaftarkan dokumen baru karena gugatan pertama yang diajukan pada Oktober silam hanya menyebut P Diddy sebagai pelaku pemerkosaan. 

Dalam gugatan baru tersebut, korban menyebut, Jay-Z dan P Diddy memperkosa dirinya di house party yang berlokasi di New York, Amerika Serikat, pada 7 September 2000. Saat itu, korban mengaku, usianya baru 13 tahun.

“Korban ditawari minuman yang membuat kepalanya pusing. Dia kemudian menuju toilet dan sempat berbaring di sana. Saat itulah Jay-Z dan P Diddy masuk sambil berkata, ‘Kau siap untuk berpesta?’” ungkap korban dalam gugatannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156067/connie_francis-fVC8_large.jpg
Kabar Duka, Connie Francis Penyanyi Pretty Little Baby Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148185/david_bell-y2Cr_large.jpg
David Bell Pemeran Film Lilo and Stitch Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/206/3138810/krysten_ritter_akhirnya_kembali_memerankan_sosok_jessica_jones-wMq6_large.jpg
Krysten Ritter Kembali Perankan Jessica Jones di Marvel Cinematic Universe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/206/3137342/bella_ramsey-napk_large.jpg
Bella Ramsey Dukung Kategori Gender Tetap Eksis di Ajang Penghargaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127856/val_kilmer-DJE1_large.jpg
Aktor Batman Forever Val Kilmer Meninggal Dunia karena Pneumonia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120317/pamela_bach-M28v_large.jpg
Bintang Baywatch, Pamela Bach Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement