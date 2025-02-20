Sinopsis Film Horizon Line, Perjuangan di Tengah Lautan

JAKARTA - Sinopsis film Horizon Line akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Horizon Line adalah film petualangan thriller asal Swedia yang dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Mikael Marcimain dan dibintangi oleh Alexander Dreymon, Allison Williams, serta Keith David.

Mengisahkan perjuangan sepasang mantan kekasih yang harus bertahan hidup di atas pesawat Cessna 180 setelah pilot mereka mengalami serangan jantung yang fatal. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 40% berdasarkan ulasan dari 5 kritikus.

Sinopsis film Horizon Line

Sara sedang berada di sebuah bar di sebuah pulau dan bersiap untuk pulang. Saat itu, ia sedang bersama kekasihnya yang mengajaknya minum satu gelas lagi sebelum pergi. Sang kekasih meninggalkannya sejenak (kemungkinan ke kamar mandi), tetapi Sara memilih untuk pergi karena ia tidak suka perpisahan.

Satu tahun kemudian di London, Sara naik taksi menuju bandara untuk menghadiri pernikahan temannya.

Saat mengunjungi Mauritius untuk menghadiri pernikahan tersebut, Sara bertemu kembali dengan mantan pacarnya, Jackson. Ia kemudian ketinggalan kapal terakhir menuju lokasi pernikahan di Rodrigues dan akhirnya menumpang pesawat kecil yang dikemudikan oleh temannya, Freddy Wyman, yang juga akan menghadiri pernikahan. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Jackson juga telah mengatur perjalanan udara bersama Freddy.

Dalam penerbangan, Freddy mengajak Sara duduk di kursi co-pilot sementara Jackson tertidur. Namun, mendadak Freddy mengalami serangan jantung dan meninggal dunia, membuat pesawat kehilangan kendali dan hampir jatuh. Sara dan Jackson berhasil mengambil alih, tetapi sistem autopilot mengalami kerusakan. Kini, mereka harus berjuang sendiri, sementara satu-satunya orang yang memiliki sedikit pengalaman menerbangkan pesawat hanyalah Sara, yang sebelumnya sempat diajari dasar-dasar terbang oleh Freddy.

Mereka berhasil menghubungi Samuel, seorang petugas lalu lintas udara setempat, melalui radio gelombang pendek. Samuel mencoba memandu mereka menuju tempat yang aman, tetapi mereka harus melewati badai lebih dulu. Setelah berhasil keluar dari badai, mereka mendapati kompas pesawat rusak dan bahan bakar mulai menipis dengan cepat.

Jackson kemudian memutuskan untuk keluar dari pesawat dan mencoba memperbaiki kebocoran bahan bakar. Usahanya berhasil, tetapi ia mengalami patah tangan yang parah. Mereka pun memutuskan untuk mengurangi beban pesawat, termasuk dengan mengeluarkan jasad Freddy.

Di tengah kepanikan, Sara menyadari bahwa ada beberapa botol rum di dalam pesawat yang dapat digunakan sebagai bahan bakar tambahan. Ia nekat keluar melalui jendela pesawat untuk menuangkan rum ke dalam tangki bahan bakar secara manual.