Sinopsis Film Wrath of Man, Jason Statham dan Masa Lalu Misterius

JAKARTA - Sinopsis film Wrath of Man akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Wrath of Man adalah film thriller aksi tahun 2021 yang disutradarai oleh Guy Ritchie, dengan naskah yang ditulis bersama Ivan Atkinson dan Marn Davies.

Film ini terinspirasi dari film Prancis berjudul Cash Truck (2004) dan menjadi kolaborasi keempat Ritchie dengan aktor utama Jason Statham setelah Revolver (2005). Film ini juga dibintangi oleh Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Chris Reilly, Josh Hartnett, Laz Alonso, Raúl Castillo, DeObia Oparei, Eddie Marsan, dan Scott Eastwood.

Mengisahkan tentang seorang pria misterius bernama H (diperankan oleh Statham), yang baru saja bekerja sebagai sopir truk pengangkut uang di Los Angeles. Ketika ia berhasil menggagalkan sebuah perampokan dengan kemampuan menembaknya yang luar biasa, rekan-rekannya mulai mempertanyakan masa lalunya yang penuh rahasia.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 67% dari 256 ulasan bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 6,2/10.

Sinopsis film Wrath of Man

Film ini mengisahkan serangkaian peristiwa yang terbagi dalam empat babak, dimulai dari sebuah perampokan truk lapis baja di Los Angeles yang menewaskan dua petugas keamanan dan seorang warga sipil.

A Dark Spirit

Lima bulan setelah perampokan tersebut, Patrick Hill bergabung dengan Fortico Security sebagai petugas pengawal truk uang. Manajernya, Terry, memuji latar belakangnya, sementara seorang pelatih bernama "Bullet" memberinya julukan "H". Hasil latihan menembaknya terbilang pas-pasan, dan ia awalnya kesulitan beradaptasi dengan rekan-rekan barunya, seperti "Boy Sweat" Dave dan Dana Curtis.

Namun, dalam sebuah tugas, Bullet disandera oleh perampok, dan H berhasil membunuh seluruh kelompok tersebut dengan keahlian menembak yang luar biasa. Aksi ini membuat FBI mulai curiga terhadap identitasnya. Meski begitu, atasan mereka, Agen King, memerintahkan agar H tidak diusik. H pun terus mengumpulkan informasi tentang karyawan Fortico dan mencari petunjuk mengenai perampokan yang terjadi sebelumnya.

Scorched Earth

Dalam kilas balik, terungkap bahwa pada hari perampokan lima bulan sebelumnya, H sebenarnya adalah seorang pencuri yang sedang mengamati rute truk lapis baja bersama putranya, Dougie. Namun, kelompok perampok lain yang tidak terduga muncul dan membunuh Dougie di depan mata H, sebelum menembaknya hingga nyaris tewas.

Tiga minggu kemudian, H terbangun di rumah sakit dan bertemu dengan Agen King. Identitas aslinya terungkap sebagai Mason Hargreaves, seorang bos kriminal ternama. Ia pun diberikan daftar tersangka dan diizinkan untuk membalas dendam, asalkan ia dapat menyingkirkan seluruh pelaku sekaligus.

Bersama kelompoknya, Hargreaves memburu hampir semua pencuri di daftar tersebut, namun ia gagal menemukan pelaku utama. Salah satu anak buahnya, Mike, memperingatkan risiko serangan balasan, dan Hargreaves berpura-pura akan bersembunyi di London. Namun, ia justru menyamar sebagai Patrick Hill dan bergabung dengan Fortico demi melanjutkan penyelidikannya sendiri.

Bad Animals, Bad

Beberapa waktu sebelum perampokan pertama terjadi, sekelompok veteran perang Afghanistan yang terdiri dari Carlos, Sam, Brad, Tom, Jan, dan mantan sersan mereka, Mike Jackson, memutuskan untuk menjadi perampok. Aksi pertama mereka berhasil mendapatkan 110.000 dolar Amerika.

Dengan bantuan seorang penjaga keamanan yang pernah bertugas di bawah komando Mike Jackson, mereka merencanakan perampokan yang lebih besar terhadap sebuah truk lapis baja. Perampokan inilah yang menjadi adegan pembuka film, di mana Jan dengan kejam membunuh dua petugas serta Dougie dan Hargreaves. Saat tertembak, Hargreaves sempat melihat wajah Jan.