Kisruh Royalti, Agnez Mo Sambangi Kemenkumham

JAKARTA - Agnez Mo menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Rabu (19/2/2025). Kedatangannya ini buntut kisruh royalti dengan Ari Bias. Diketahui Agnez Mo digugat oleh pencipta lagu Ari Bias, ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Agnez kalah dalam persidangan dan harus membayar denda Rp 1,5 Miliar ke Ari Bias.

Dihadapan awak media, Agnez Mo mengungkap bahwa dirinya datang untuk berdiskusi dengan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengenai Undang Undang yang belakangan menjadi polemik. Kedatangan Agnez Mo sendiri atas permintaan dari Supratman Andi Agtas.

"Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama pak Menteri, untuk belajar apa sih sebenarnya UU itu. Karena kalau saya, karena saya Warga Negara Indonesia, saya maunya taat sama UU, kan gitu, saya berdiri bersama UU," ujar Agnez Mo di Kemenkumham, Rabu (19/2/2025).

Sebagai warga negara yang baik, sejatinya Agnez ingin mematuhi UU yang berlaku. Hanya saja dia merasa perlu untuk berdiskusi mengingat mekanisme soal royalti dalam UU sempat menjadi polemik di kalangan musisi hingga membuat para musisi kebingungan.

"Tapi sayangnya, karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu akhirnya membuat kebingungan bukan cuma untuk saya tapi juga untuk penyanyi penyanyi lain atau pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia," lanjutnya.

Di tengah polemik yang terjadi, Agnez Mo justru merasa menjadi momen yang tepat untuk berdiskusi terkait UU yang berlaku soal Hak Cipta dan royalti ini agar tepat pengelolaannya.

"Oleh karena itu makanya saya pikir, bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama sama belajar, sama sama duduk, sama sama mendengar, dan sadar hukum ya karena saya tahu kadang kadang kita cuman bisa denger dan liat line aja yang ada di dalam social media padahal mungkin UU nya tidak seperti itu," jelasnya.

Agnez Mo yang berdiri bukan hanya sebagai penyanyi melainkan juga pencipta lagu merasa perlu mendalami soal UU terkait hak cipta dan royalti.

"Jadi sebenarnya ya balik seperti yang saya bilang, di sini kita hanya berdiskusi, saya membagi juga pengalaman saya sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi," lanjutnya.