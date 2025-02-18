Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bongkar Perilaku Ahmad Dhani, Agnez Mo: Sori Gw Buka Kartunya

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |14:50 WIB
Bongkar Perilaku Ahmad Dhani, Agnez Mo: Sori Gw Buka Kartunya
Bongkar Perilaku Ahmad Dhani, Agnez Mo: Sori Gw Buka Kartunya
JAKARTA - Agnez Mo akhirnya buka suara terkait kisruh hak cipta yang menyeret namanya. Ia memberikan klarifikasi mengenai pernyataan Ahmad Dhani yang mengaku telah mencoba menghubunginya selama satu tahun tanpa respons.

Dalam perbincangan di podcast Deddy Corbuzier, Agnez menjelaskan bahwa ia memang memiliki tiga ponsel, dan salah satunya jarang ia buka. Nomor itulah yang digunakan Ahmad Dhani untuk menghubunginya sekitar delapan bulan lalu.

"Gua kan sekarang 85 persen tinggal di Amrik. Jadi memang HP yang ini, gua jarang buka. Nah 8 bulan lalu, makanya sebenarnya gua ga enak loh buka di sini," kata Agnez Mo.

Bongkar Perilaku Ahmad Dhani, Agnez Mo: Sori Gw Buka Kartunya
Bongkar Perilaku Ahmad Dhani, Agnez Mo: Sori Gw Buka Kartunya

Agnez membenarkan bahwa Ahmad Dhani memang menghubunginya. Namun, menurutnya, kontak tersebut sama sekali tidak terkait dengan persoalan hak cipta.

"Dia itu ada hubungin tapi soal minta video dukung dia di DPR, jadi ga ada konteks sama sekali dengan masalah ini. Gua ga mau buka kartunya loh sebenarnya, gua ga enak. Aduh, Mas Dhani, sori banget kalau aku mesti ngomong di sini," ujar Agnez.

Agnez mengaku kecewa dengan pernyataan Ahmad Dhani yang dinilainya berbeda dari kenyataan.

"Jujur aja, pada saat aku dengar itu, aku agak kecewa dan sedih. Kok bisa ya diputarbalikkan kaya gini?" katanya.

Ia kemudian menegaskan bahwa saat Ahmad Dhani meminta dukungan untuk pencalonannya sebagai anggota DPR, ia menolak secara halus.

"Dia memang kontak 8 bulan lalu minta dukungan di DPR dan memang aku bilang, 'Gua ga main gitu-gituan. Gua gak bisa. I am so sorry, Mas Dhani'," ungkap Agnez.

Agnez pun sempat mengecek ponselnya yang lain dan menemukan ada pesan dari Ahmad Dhani yang berisi artikel. Namun, pesan itu tidak menjelaskan konteks jelas terkait persoalan hak cipta.

"Setelah itu dia ada kasih blasting artikel. Memang ada dia ngomong juga 'aku rasa kita perlu ketemu', tapi itu tidak ada konteksnya. Jadi dia tidak pernah menghubungi untuk bicara masalah hak cipta, cuma ngajak ketemu. Gua di Amrik waktu itu kan. Cuma gua bacanya beberapa bulan setelahnya," terang Agnez.

 

